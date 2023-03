Incydent w pobliżu Chin. Na morzu pojawił się amerykański niszczyciel. Władze wzburzone

Chińskie wojsko przekazało w czwartek, że wokół Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim pojawił się amerykański niszczyciel. Strona chińska wskazała, że okręt USS Milius nie miał na to zgody rządu.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Daniel J. McLain., Public domain, via Wikimedia Commons