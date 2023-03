Mark Mongiardo mieszka w miejscowości Estero na Florydzie, jest nauczycielem. Przez wiele lat zmagał się z chorobą, o której nie miał pojęcia. Dolegliwości odbiły się na jego życiu zawodowym i prywatnym.

USA. "Nie wierzyli, kiedy mówiłem, że nie piję"

Objawy po raz pierwszy pojawiły się w 2006 roku. Mark był wówczas nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem w szkole średniej w New Jersey. Do dyrekcji zaczęły napływać skargi, że czuć od niego alkohol. - Nie wierzyli, kiedy mówiłem, że nie piję - mówił w wywiadzie z dziennikarzami telewizji abc7NY. Ostatecznie mężczyzna został zwolniony. Wraz z żoną i dwójką dzieci przeniósł się na Long Island (w południowo-wschodniej części stanu Nowy Jork), gdzie rozpoczął nową pracę.

Przez kilka lat był spokój. Dolegliwości powróciły w 2018 roku. Policja zatrzymała go do rutynowej kontroli. Został oskarżony o jazdę po wpływem alkoholu. Mark po raz kolejny upierał się, że nie wypił ani kropli. - Ciągle powtarzałem mojej żonie i rodzicom, że coś jest ze mną nie tak, nie miałem pojęcia, co się dzieje - skomentował.

W 2019 roku musiał zrobić badania w szkole. Wynik jednoznacznie pokazywał promile w jego krwi. Mark został wysłany na dwumiesięczny urlop. Po przerwie dyrekcja poinformowała go, że nie przedłuży z nim umowy. - Wtedy straciłem wszystko […]. Musiałem sprzedać dom i samochód. Nie mogłem znaleźć pracy w edukacji ani w sklepie spożywczym - opowiedział. Co więcej, ciążyły na nim zarzuty karne za pracę z młodzieżą pod wpływem alkoholu.

Zespół autobrowaru. "Zacząłem płakać, czułem, że znalazłem odpowiedź"

Mark udał się do lekarza, który postawił mu diagnozę. - Zacząłem histerycznie płakać, bo naprawdę czułem, że znalazłem odpowiedź - powiedział. Okazało się, że mężczyzna ma zespół autobrowaru - zespół fermentacji jelitowej. "Nadmierny rozrost nietypowej flory bakteryjnej w obrębie jelita cienkiego powoduje wzmożoną, endogenną produkcję etanolu" - czytamy na portalu wylecz.to. Mark obecnie musi przyjmować 30 tabletek dziennie, przestrzegać ścisłej diety i cały dzień ma ze sobą alkomat. Zarzuty przeciwko niemu zostały ostatecznie oddalone.

