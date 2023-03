Doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak rosyjska rakieta uderza w blok mieszkalny w Zaporożu. "Służby ratownicze już działają. Państwo terrorystyczne kontynuuje ataki na ludność cywilną" - napisał polityk.

Rosyjski atak na Zaporoże. "To nie może stać się 'tylko kolejnym dniem' w Ukrainie"

Nagranie z Zaporoża udostępnił także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "W tej chwili dzielnice mieszkalne, w których mieszkają zwykli ludzie i dzieci, są ostrzeliwane. To nie może stać się 'tylko kolejnym dniem' w Ukrainie ani nigdzie indziej na świecie. Świat potrzebuje większej jedności i determinacji, aby szybciej pokonać rosyjski terror i chronić życie.

"Państwo terrorystyczne dąży do zniszczenia naszych miast, naszego państwa, naszych ludzi. (...) Świat potrzebuje większej jedności i determinacji, aby szybciej pokonać rosyjski terror i chronić życie" - dodał prezydent Ukrainy na Telegramie.

Na razie nie ma żadnych informacji o ofiarach tego ostrzału. Alarm przeciwlotniczy dla Zaporoża został włączony w środę 22 marca od godziny 8:40. Sam atak na budynek miał nastąpić po godzinie 11. Ukraińskie służby apelują do mieszkańców regionu, by nie udostępniali w mediach społecznościowych informacji, które mogą przysłużyć Rosjanom w obraniu kolejnych celów do ataku.

Jak podaje ministerstwo obrony Ukrainy, w ciągu ostatniej doby wojsko odparło 114 rosyjskich ataków. Wróg uderza głównie na wschodnim odcinku frontu. Najbardziej zaciekłe walki prowadzone są w Awdijwce na zachód od Doniecka. Bardzo intensywne działania mają miejsce także na odcinku bachmuckim.

Według służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii, sytuacja wokół Awdijiwki zaczyna być podobna do tej, która ma miejsce w Bachmucie. Rosjanie próbują otoczyć miasto i odciąć ukraińskich żołnierzy od dostaw leków, jedzenia i amunicji. Jak podkreślił szef administracji wojskowej Awdijiwki Witalij Barabasz, ataki i ostrzały są coraz bardziej intensywne i trwają niemal bez przerwy. Wczoraj miasto było ostrzelane ponad 20 razy, a pozycje ukraińskich wojsk wokół miasta - 300 razy. W ataku Rosjanie wykorzystali artylerię, rakiety, lotnictwo i wieloprowadnicowe wyrzutnie.

