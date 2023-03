Operacje w Turcji. Zmarło siedem osób, reszta ma sepsę. "To zrujnowało mi życie"

Według badania przeprowadzonego przez BBC, od 2019 roku siedmiu brytyjskich pacjentów zmarło z powodu powikłań po operacji zmniejszenia żołądka. Wiele osób decyduje się na wyjazd do tureckich klinik z powodu niskiej ceny i szybkich terminów, jednak okazuje się, że późniejsze konsekwencje zdrowotne są bardzo poważne.



Turcja. Brytyjka zdecydowała się na operację w Turcji. Wielokrotnie zachorowała na sepsę

Internetowe reklamy znacząco wpłynęły na popularyzację operacji odchudzających w Turcji. To one wpłynęły m.in. na decyzję jednej z mieszkanek Belfastu, która rozważała przeprowadzenie zabiegu w Turcji. Katie w październiku 2021 roku zdecydowała się na operację w tureckiej klinice. Po zabiegu źle się czuła, jednak tamtejsi lekarze tłumaczyli to "uwięzionymi w żołądku gazami". Po powrocie do Wielkiej Brytanii ból nie ustępował, więc kobieta udała się do szpitala. Okazało się, że ma sepsę i zapalenie płuc. Katie spędziła w szpitalu blisko rok, sześć razy zachorowała na sepsę, co skutkowało usunięciem jej całego żołądka. - To najgorszy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłam. To zrujnowało mi życie - powiedziała kobieta w rozmowie z BBC.



Leczenie w tureckiej klinice można zarezerwować bardzo szybko, a koszty są wyjątkowo niskie - w prywatnej klinice w Wielkiej Brytanii koszt może wynieść 10 tys. funtów, podczas gdy w Turcji około 2 tys. funtów. To właśnie kwestie finansowe najbardziej przekonują brytyjskich pacjentów - przekazuje BBC.

Brytyjczycy decydują się na operacje zmniejszenia żołądka w Turcji

Według brytyjskich lekarzy, coraz więcej osób decyduje się na operację w Turcji, po czym wraca do kraju z poważnymi komplikacjami. Do szpitali trafiają już po powrocie do kraju. Podczas leczenia okazuje się również, że wielu z nich przeszło zupełnie inne operacje, niż te za które zapłacili - przekazał Dr Ahmed Ahmed, jeden z najlepszych chirurgów i członek rady Brytyjskiego Towarzystwa Otyłości i Chirurgii Metabolicznej.



Wiele osób jest również dopuszczanych do operacji zmniejszenia żołądka, choć nie ma na to medycznych wskazań - informuje BBC. W Wielkiej Brytanii jest ona oferowana osobom, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 40 lub więcej. Odpowiedni dla naszego zdrowia wskaźnik powinien wynosić od 20 do 25 (jest to stosunek masy ciała do wzrostu - red.). BBC skontaktowało się z 27 tureckimi klinikami, aby sprawdzić, czy wykonają zabieg zmniejszenia żołądka osobie z BMI 24,5. Okazało się, że sześć z nich zgodziło się na przeprowadzenie zabiegu. Z informacji BBC wynika również, że niektóre kliniki zachęcały pacjentów do przybrania na wadze, aby zakwalifikować się do operacji.

Dr Ahmed Ahmed powiedział, że żaden lekarz nie powinien proponować podobnej operacji przy prawidłowym BMI. - To przerażające. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której ktoś mówi komuś, żeby jadł więcej, żeby przybrać na wadze. Nie powinien też oferować żadnej operacji przy normalnym BMI - cytuje dra Ahmeda BBC.



Z informacji BBC wynika, że liczba operacji odchudzających w Anglii w ciągu trzech lat spadła o jedną trzecią. W 2019 roku wykonano 6818 zabiegów, natomiast w 2022 roku 4409.

