Ekspertki przyjrzały się gestom Xi Jinpinga i Putina. "Garbił się, jego noga drżała, zacisnął pięść"

W Moskwie trwa wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Chiński polityk pojawił się w Rosji w poniedziałek i jeszcze tego samego dnia doszło do nieformalnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. We wtorek odbyły się już oficjalne, dwustronne rozmowy.

Ekspertki badające mowę ciała, z którymi rozmawiała Agencja Reutera, przyjrzały się gestom obu przywódców podczas powitalnego poniedziałkowego spotkania. W ich ocenie to Xi Jinping wydawał się bardziej zrelaksowany i władczy.

Karen Leong, dyrektor zarządzająca firmy Influence Solutions z siedzibą w Singapurze, zwróciła uwagę, że chiński polityk delikatnie wyprzedził rosyjskiego prezydenta przy uścisku dłoni. A to może sugerować, że "chociaż to on odwiedza Moskwę, to on jest tym jedynym, kto będzie przewodził w tych relacjach".

Xi Jinping i Władimir Putin. Co mówią ekspertki od mowy ciała?

Z kolei Louise Mahler, ekspertka od mowy ciała i zachowań przywódczych z Melbourne w Australii, wskazała, że Xi Jinping położył dłoń na dłoni Władimira Putina, co także może symbolizować pewną dominację.

Mahler wskazała, że rosyjski prezydent garbił się, jego noga drżała, zacisnął pięść i patrzył w podłogę, co miało oznaczać ukryte zdenerwowanie. Jednocześnie Xi Jinping sprawiał wrażenie "pewnego siebie".

- Ma dużo powagi, (...) patrzy na Putina tak, jak patrzy starszy brat - oceniła natomiast Karen Leong. Ekspertka dostrzegła jednak, że u Xi można było zaobserwować częste mruganie, co mogło być oznaką odczuwania pewnej presji.

Xi Jinping z wizytą w Moskwie. Były ambasador: Politycy handlują powietrzem