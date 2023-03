Brytyjczycy przekażą Ukrainie pociski ze zubożonym uranem. Putin już straszy "odpowiednią reakcją"

"Oprócz przekazania Ukrainie eskadry czołgów Challenger 2, będziemy dostarczać amunicję, w tym pociski przeciwpancerne, które zawierają zubożony uran" - przekazała w poniedziałek wiceministra obrony Wielkiej Brytanii Annabel MacNicoll Goldie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putin wywołał wojnę, żeby dać efekt "Krym nasz", ogłosić sukces

Jak dodała, "takie pociski są bardzo skuteczne w pokonywaniu nowoczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych".

Władimir Putin: Rosja będzie zmuszona do reakcji

- Dzisiaj okazało się, że Wielka Brytania za pośrednictwem zastępcy szefa Ministerstwa Obrony tego kraju zapowiedziała nie tylko dostawę czołgów do Ukrainy, ale także pocisków ze zubożonym uranem - komentował we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin, cytowany przez agencję Interfax.

- Wydaje się, że Zachód naprawdę zdecydował się walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca nie słowami, ale czynem - dodał.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Chciałbym jednak zauważyć w związku z tym, że jeśli to wszystko się stanie, to Rosja będzie zmuszona odpowiednio zareagować. Mam na myśli to, że kolektywny Zachód już zaczyna używać broni z komponentem nuklearnym - zapowiedział prezydent Rosji

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu ocenił natomiast, że "nie ma tak wielu stopni, kolejny krok został przekroczony, jest ich coraz mniej".