Xi Jinping chce wzmocnienia kooperacji między Chinami a Rosją. Podpisano deklarację

Wypowiedzi przywódców cytują agencje informacyjne, m.in. kremlowska TASS. Władimir Putin przekazał po spotkaniu z delegacją z Chin, że tzw. chiński plan pokojowy można traktować jako "podstawę porozumienia".

Wizyta Xi Jinpinga w Rosji. Władimir Putin chwali tzw. chiński plan pokojowy

- Wiele postanowień planu pokojowego przedstawionego przez Chiny jest zbieżnych z podejściem Rosji - powiedział Putin. Dodał, że na razie "nie ma gotowości po drugiej stronie", aby dojść do porozumienia.

Xi Jinping przekazał z kolei, że Chiny "opowiadają się za dialogiem i pokojem w rozwiązywaniu konfliktu w Ukrainie". Dodał, że chce wzmocnienia "kooperacji i koordynacji" z Rosją.

We wtorek przywódcy obu państw podpisali deklarację w sprawie rozwoju współpracy między Rosją a Chinami. Mówi ona m.in. o "wkroczeniu w nową erę" w kwestiach gospodarczych.

USA: Rozmowy Xi Jinpinga z Putinem są "dyplomatyczną przykrywką"

Wojna w Ukrainie. USA krytykują "chiński plan pokojowy"

Chiński plan pokojowy został negatywnie oceniony przez Stany Zjednoczone. John Kirby, koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu, ocenił plan jako jednostronny. Według niego odzwierciedla jedynie rosyjską perspektywę.

- Mówi on o zawieszeniu broni, które obecnie byłoby efektywnym uznaniem rosyjskiego podboju. Byłaby to ratyfikacja zdobyczy terytorialnych Rosji i jej próby podbicia siłą terytorium sąsiadów, pozwalając wojskom rosyjskim nadal okupować suwerenne terytorium Ukrainy - argumentował dodając, że uznanie status quo na Ukrainie prowadziłoby do kolejnych naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych.

Były ambasador RP w Moskwie: Być może Chiny ugrzęzną w poparciu dla Rosji

Wizyta chińskiego przywódcy w Rosji rozpoczęła się w poniedziałek. - W interesie Władimira Putina leży obecnie to, by Chiny zaangażowały się w pośrednictwo w rozmowach z Ukrainą. Zakończą się najpewniej niepowodzeniem, Ukraina nie jest skłonna do ustępstw. Poza tym Chińczycy są wyraźnie stronniczy, nie traktują obu stron w sposób równoprawny - komentował w poniedziałek w rozmowie z Gazeta.pl politolog, sowietolog, były ambasador RP w Rosji dr hab. Włodzimierz Marciniak.

Być może Chiny tak ugrzęzną w poparciu dla Rosji, że będą zmuszone do udzielania poparcia militarnego, dostaw broni. Putin próbuje chyba zastawić tego typu pułapkę. Wygląda na to, że nie planuje zwycięstwa w Ukrainie, a chce po prostu długo ciągnąć tę wojnę

- podkreślał.

Xi Jinping z wizytą w Moskwie. Były ambasador: Politycy handlują powietrzem

Sekretarz generalny NATO przestrzega Chiny ws. dostaw broni

We wtorek sekretarz generalny NATO przestrzegł Chiny przed dostawami broni do Rosji, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Jens Stoltenberg powiedział w Brukseli, że Sojusz nie ma dowodów na to, że Państwo Środka dostarcza śmiercionośną broń, ale ma informacje, że taka była prośba ze strony Rosji i że jest ona rozważana w Pekinie.

- Nasze przesłanie jest takie, że Chiny nie powinny przekazywać broni śmiercionośnej Rosji. To byłoby wspieranie nielegalnej wojny i tylko przedłuży wojnę i będzie wsparciem nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę, czego oczywiście Chiny nie powinny robić - podkreślił Jens Stoltenberg.

Szef Sojuszu, komentując wizytę przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie, powiedział, że jest ona potwierdzeniem zbliżania się Chin i Rosji, co można było zaobserwować jeszcze przed napaścią Kremla na Ukrainę. Jens Stoltenberg wymienił zacieśnianie współpracy wojskowej - w tym wspólne ćwiczenia, a także współpracy gospodarczej oraz politycznej.