Do tego aresztu trafi Putin, jeśli zostanie schwytany. Piłkarzyki, komputer i zbilansowana dieta [ZDJĘCIA]

Portal Gazeta.pl zwrócił się do biura prasowego Międzynarodowego Trybunału Karnego z prośbą o informację, w jakim miejscu po aresztowaniu zostanie umieszczony prezydent Rosji Władimir Putin. W odpowiedzi przesłano nam materiały dotyczące Aresztu Śledczego MTK.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putin wywołał wojnę, żeby dać efekt "Krym nasz", ogłosić sukces

Areszt Śledzy MTK dba o "zapewnienie psychicznego, fizycznego i duchowego dobrostanu zatrzymanych osób"

Areszt Śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego znajduje się na terenie kompleksu więziennego w dzielnicy Scheveningen na obrzeżach Hagi. Zdjęcia cel i części wspólnych można zobaczyć w galerii tego artykułu.

MTK podkreśla, że w placówce dąży się do "zapewnienia psychicznego, fizycznego i duchowego dobrostanu zatrzymanych osób" przy uwzględnieniu ich "różnorodności kulturowej i indywidualnego rozwoju".

"Realizując ten cel, codzienny program Aresztu Śledczego umożliwia osobom pozbawionym wolności dostęp do świeżego powietrza, czasu wolnego i zajęć sportowych. Mają dostęp do książek z biblioteki, najświeższych informacji i telewizji" - czytamy w materiałach MTK.

Osoby przebywające w areszcie mają też dostęp do komputera (w razie potrzeby mogą zostać przeszkolone z obsługi sprzętu).

"Każdy zatrzymany ma w swojej celi komputer, który jest połączony z jednym konkretnym komputerem w Trybunale; tylko jego obrona ma dostęp do tego komputera. Obrona może przesyłać materiały dotyczące sprawy, do których osoba zatrzymana może mieć dostęp i które może komentować" - wyjaśnia MTK.

Areszt Śledczy MTK materiały prasowe MTK

Areszt Śledczy MTK. Jakie warunki czekają na Władimira Putina?

Jednocześnie zatrzymana osoba może kontaktować się z przedstawicielem konsularnym lub dyplomatycznym swojego kraju pochodzenia. Ponadto może przyjmować również duchownego lub "duchowego doradcę". W areszcie możliwe są również odwiedziny członków rodzin i partnerów.

"Osobom zatrzymanym zapewnia się odpowiednio przygotowane wyżywienie, które odpowiada jakościowo i ilościowo normom dietetyki i współczesnej higieny. Dodatkowo osoby zatrzymane mogą samodzielnie gotować; mogą dokupić dodatkowe pozycje, wymienione na liście zakupów w Areszcie Śledczym, w miarę ich dostępności, w celu dostosowania dostarczanych im posiłków do ich gustu i wymagań kulturowych" - czytamy w materiałach MTK.

Trybunał podkreśla, że osoby skazane nie odbywają kary w tym areszcie, po ogłoszeniu wyroku są przenoszone do więzienia poza Holandię.

Areszt Śledczy MTK materiały prasowe MTK

Nakaz aresztowania Putina. Szanse na postawienie go przed sądem są nikłe

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Według sędziów "istnieją uzasadnione podstawy", by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa ponoszą odpowiedzialność karną za bezprawną deportację ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej, a następnie przekazanie ich do adopcji.

Mowa o co najmniej kilkuset dzieciach, które znajdowały się wcześniej w domach dziecka na terenie Ukrainy.

"Większość aktów tego schematu deportacji miała miejsce w kontekście rozpoczętych w 2014 roku aktów agresji rosyjskich sił zbrojnych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - informował w komunikacie prokurator Karim A. A. Khan.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>