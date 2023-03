MSZ Japonii: Po rozmowach w Kijowie premier Japonii wróci do Polski

Premier Japonii Fumio Kishida jest w drodze z Polski do Kijowa - podały we wtorek rano japońskie media. Szef japońskiego rządu poleciał do Rzeszowa czarterowym samolotem z New Delhi z Indii, gdzie przebywał z wizytą. Z Rzeszowa jedzie właśnie do stolicy Ukrainy. Później szef japońskiego rządu ma także wrócić do Polski.

3 Yoshikazu Tsuno / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl