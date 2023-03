Władimir Putin z "tańczącymi" nogami i "drętwą" ręką na spotkaniu z Xi Jinpingiem [WIDEO]

Przywódca Chin Xi Jinping przyleciał do Moskwy, by spotkać się z Władimirem Putinem. Państwowa, chińska agencja prasowa Xinhua przekazała, że spotkaniu towarzyszyła "dogłębna wymiana opinii na temat relacji dwustronnych oraz międzynarodowych i regionalnych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania". Użytkownicy mediów społecznościowych zainteresowali się też nagraniami, na których widać zachowanie Putina.

Władimir Putin pokuśtykał po Krymie, w Mariupolu oglądał mieszkania

Rosja. Władimir Putin na spotkaniu z Xi. "Co z tą prawą ręką?"

Na najnowszym filmiku widać, że Władimir Putin ma problem z prawą ręką. Na początku uniósł ją bardzo wysoko, by przywitać się z Xi Jinpingiem. Gdy jednak usiadł na krześle, wówczas ręka pozostawała mocno zaciśnięta na krześle. Lewa ręka jest bardziej ruchoma, jednak momentami również zaciska się na podłokietniku.

Fiński profesor chirurgii ręki Martti Vastamaki w rozmowie "Ilta-Sanomat" analizował podobne nagranie, powstałe w sierpniu 2022 roku. Wówczas prawa dłoń Putina była niemal nieruchoma. Według lekarza przyczyną takiego zachowania może być zamrożony bark. Schorzenie to charakteryzuje się ograniczeniem w ruchomości stawu barkowego. Towarzyszy mu silny ból, który pojawia się przy ruchach całej ręki, ale nie tylko - ból ma miejsce także w stanie spoczynkowym.

Dziennikarze "British Medical Journal" uważają natomiast, że trzymanie prawej ręki sztywno przy ciele, co widać w momencie, gdy Putin podchodzi do przywódcy Chin, by się z nim przywitać, związane jest z instrukcjami KGB.

"Tańczące" nogi i "poprawianie maski" - inne nagrania i zdjęcia z udziałem Putina

Poza tym uwagę zwrócono na "tańczące" nogi Putina, które użytkownikom mediów społecznościowych przypominają objaw zespołu niespokojnych nóg. Jak pisaliśmy wcześniej, lekarze uważają, że takie podrygi mogą być sposobem rosyjskiego dyktatora na poradzenie sobie z bólem kończyn lub mogą wynikać z niekontrolowanych skurczy mięśni.

Putin w Mariupolu. Tego Rosjanie w propagandowym przekazie nie zobaczyli

Dużym zainteresowaniem cieszą się też nagrania z Putinem, który miał odwiedzić Krym. Niektórzy twierdzą, że na okupowanych terytoriach Ukrainy pojawił się nie Putin, a jego sobowtór. Podstawą tej teorii jest nagranie, na którym widać, jak rosyjski dyktator poprawia cos przy brodzie. Od razu pojawiły się hipotezy, że dubler Putina poprawia maskę, która ma go upodobnić do polityka - na to mają wskazywać też uszy, które mają być większe u "Putina z Krymu" niż u "Putina z Moskwy".

Informacje o stanie zdrowia Władimira Putina pojawiają się od początku wojny w Ukrainie. Z danych wywiadowczych Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii czy Włoch wynika, że polityk może chorować na nowotwór lub chorobę Parkinsona. Kreml jak dotąd nie wydał ani jednego oświadczenia w tej sprawie.

Ukraiński wywiad ma wątpliwości, czy Putin naprawdę był w Mariupolu