Szef dyplomacji UE o wspólnych zakupach amunicji dla Ukrainy: Historyczna decyzja

Plan dostarczenia amunicji składa się z trzech elementów, a Unia na jego realizację na razie przekaże 2 miliardy euro. Pierwszy miliard zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów tych krajów, które przekażą w trybie pilnym Ukrainie amunicję ze swoich magazynów.

Drugi miliard na wspólne zamówienia. Dzięki takim wspólnym zakupom wynegocjowana cena za pociski może być mniejsza, a czas produkcji skrócony. Szansę na kontrakty mają firmy w Polsce będącej jednym z największym producentów amunicji, której potrzebuje pilnie Ukraina.

Trzeci element planu to długookresowe wspieranie europejskiego przemysłu zbrojeniowego.

Kolejna transza amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Stany Zjednoczone wyślą kolejną partię pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 350 mln dolarów. Sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że pakiet obejmie m.in. amunicję do amerykańskich HIMARS-ów i haubic, amunicję do wozów bojowych piechoty Bradley, pociski HARM, broń przeciwpancerną, łodzie i inny sprzęt.

Rosja sama może dziś zakończyć wojnę. Dopóki Rosja tego nie zrobi, będziemy zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to będzie konieczne. Ponieważ rosyjska agresywna wojna przeciwko Ukrainie trwa wielkim kosztem ludzkim, ponownie przypominamy sobie o bezgranicznej odwadze i niezłomnej determinacji narodu ukraińskiego oraz silnym poparciu dla Ukrainy w całej społeczności międzynarodowej

- powiedział Antony Blinken.

Pomoc pochodzi ze środków już zadeklarowanych przez Kongres USA.