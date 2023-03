Jest unijne porozumienie ws. zakupu amunicji dla Ukrainy. W rok otrzyma milion sztuk amunicji

Jest porozumienie unijnych krajów w sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się, że Szwecja kierująca pracami Unii poinformowała o tym europejskie rządy. W niedzielę zielonego światła nie dały Holandia i Włochy z powodów proceduralnych, ale w poniedziałek już wszystkie państwa poparły plan. Decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona po południu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony państw członkowskich w Brukseli.

REKLAMA

Więcej informacji z Ukrainy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Plan jest złożony z trzech elementów i przewiduje dostarczenie Ukrainie miliona sztuk amunicji w ciągu dwunastu miesięcy. Pierwszy element to przekazywanie przez unijne kraje pocisków, które mają one jeszcze w swoich magazynach. Na ten cel Unia przeznaczy miliard euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Drugi miliard będzie na wspólne zamówienia i zakupy amunicji. Grupowe zakupy pozwalają na wynegocjowanie niższej ceny i szybszą realizację zamówień. Szansę na kontrakty mają polskie firmy produkujące amunicję, której pilnie potrzebuje Ukraina.

Będzie decyzja ws. zakupów amunicji dla Kijowa. "Z korzyścią dla Polski"

Polska skorzysta na zakupach dla Ukrainy

W środę na rozmowy do Polski w tej sprawie przylatuje unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton, o czym wczoraj informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ma rozmawiać z władzami w Warszawie i odwiedzić zakłady Dezamet należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Trzeci element planu będzie realizowany w perspektywie długoterminowej i będzie polegał na wspieraniu europejskiego przemysłu zbrojeniowego, by zwiększyć jego moce produkcyjne.

- Z tej inicjatywy skorzysta również polski przemysł zbrojeniowy, by mógł zwiększyć swoje moce produkcyjne. To będzie z korzyścią dla Ukrainy, ale także z korzyścią dla Polski - mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak kilkanaście dni temu na nieformalnej naradzie w Sztokholmie.