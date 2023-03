Zobacz wideo Łukasiewicz: Jesteśmy państwem frontowym - musimy się spodziewać takich działań, jak szpiegostwo Rosji

Władimir Putin potwierdził już swój udział w sierpniowym szczycie BRICS (grupy największych mocarstw z różnych kontynentów, ale spoza Zachodu) z udziałem przywódców Brazylii, Indii, Chin i RPA. Republika Południowej Afryki ratyfikowała Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, dlatego też ma prawny obowiązek zapewnienia wykonania nakazu aresztowania rosyjskiego dyktatora.

Rzecznik prezydenta RPA Vincent Magwenya powiedział, że rząd jego kraju "jest świadomy swoich zobowiązań prawnych" związanych z nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

- Jednak do czasu szczytu będziemy kontynuować interakcje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - podkreślił. Dodał, że RPA "odnotowała nakaz aresztowania wydany przez MTK", ale - co jednocześnie zaznaczył - rząd jego kraju wyraża zdecydowane pragnienie pokojowego zakończenia wojny w Ukrainie. - Republika Południowej Afryki mocno pragnie, aby konflikt w Ukrainie został rozwiązany pokojowo w drodze negocjacji - zaznaczył Vincent Magwenya.

Międzynarodowy Trybunał Karny reaguje na rosyjskie zbrodnie w Ukrainie

W piątek MTK w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za popełnienie zbrodni wojennej - nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci.

"Zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika" - zaznaczono w oświadczeniu.

Międzynarodowy Trybunał Karny. Zdecydował się poinformować o wydaniu nakazów, ponieważ "leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości". Jego zdaniem upublicznienie tej wiadomości "może przyczynić się do zapobieżenia dalszemu popełnianiu zbrodni".

