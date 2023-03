Jak opisuje portal theaustralian.com.au, do zdarzenia doszło na plaży Chinamans w Mosman, miejscowości stanowiącej część aglomeracji Sydney. W czwartek 16 marca, ok. godziny 14:45 lokalnego czasu, 30-latka została dwukrotnie ukąszona w brzuch przez ośmiornicę z gatunku Hapalochlaena, przez co znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

30-latka podniosła muszlę na plaży w Australii. Ukąsiła ją jadowita ośmiornica

- Pacjentka odczuwała ból w okolicy miejsca ukąszenia, więc ratownicy medyczni zastosowali ucisk i zimny kompres. Następnie zabrali ją do szpitala w celu monitorowania i leczenia pod kątem dalszych objawów - powiedział Christian Holmes, jeden z ratowników miejscowego pogotowia. Kobieta w stabilnym stanie została przewieziona do Royal North Shore Hospital.

Holmes dodał, że interwencje spowodowane ukąszeniem ośmiornic z gatunku Hapalochlaena są rzadkością, ale gdy już do nich dojdzie, stanowią poważne wyzwanie dla ratowników, ponieważ zwierzęta te są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Hapalochlaena - niepozorna i śmiertelnie niebezpieczna. To najbardziej jadowita ośmiornica świata

Jak możemy przeczytać na stronie myanimals.com, Hapalochlaena jest nazywana również ośmiornicą niebiesko-pierścieniową, co ma związek z charakterystyczną pigmentacją zwierzęcia. Gatunek ten występuje m.in. w Japonii i Australii, zamieszkując płytkie wody małych raf koralowych lub skalne baseny. Choć Hapalochlaena posiada niewielkie rozmiary, dysponuje zarazem śmiertelną bronią - jadem zawierającym ponad 10 związków chemicznych, w tym tetrodotoksynę, która blokuje kanały sodowe i wywołuje paraliż ruchowy.

Hapalochlaena dysponuje taką ilością jadu, która byłaby w stanie zabić 26 dorosłych ludzi. Do tej pory nie poznano antidotum na jad Hapalochlaeny, co czyni tę najbardziej jadowitą ośmiornicę świata szczególnie niebezpieczną.

