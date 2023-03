Zobacz wideo Łukasiewicz: Rosjanie mogą wyczerpać swoją inicjatywę

Jak czytamy w oświadczeniu MTK, Władimir Putin ma być "odpowiedzialny za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji".

REKLAMA

Matka opowiada historię rozstrzelanego syna. "Sasza jakby wyczuł, co go czeka"

"Zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika" - zaznaczył Międzynarodowy Trybunał Karny.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

HIMARS-y przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Już w tym roku

MTK reaguje na rosyjskie zbrodnie w Ukrainie

W oświadczeniu podkreślono, że Maria Aleksiejewna Lwowa-Biełowa również ma być odpowiedzialna za bezprawną deportację oraz przesiedlenie dzieci z Ukrainy do Rosji.

MTK zdecydował się poinformować o wydaniu nakazów, ponieważ "leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości". Jego zdaniem upublicznienie tej wiadomości "może przyczynić się do zapobieżenia dalszemu popełnianiu zbrodni".

Z makaronem na uszach słuchał Putina. Został skazany za "dyskredytację armii"