W wyniku czwartkowego pożaru, do którego doszło w budynku należącym do Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Rostowie nad Donem, zginęły co najmniej cztery osoby - poinformowały lokalne media. Podano wstępne ustalenia: przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Świadkowie mówili, że pożar poprzedziły głośne eksplozje.

