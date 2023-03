Polska przekaże MiGi-29 Ukrainie. Zagraniczne media: Warszawa "przełamuje tabu", "stała się liderem"

W czwartek prezydent Andrzej Duda przekazał, że nasz kraj jest w trakcie wysyłania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. W ciągu najbliższych dni zostaną przekazane cztery samoloty. Pozostałe są w tej chwili serwisowane i później będą sukcesywnie przekazywane.

Polska przekaże MiGi-29 Ukrainie. Ekspert ISW: Punkt zwrotny

- To może być punkt zwrotny, kiedy zachodnie stolice zaczną ponownie analizować swoje dotychczasowe decyzje o odmowie wysłania na Ukrainę samolotów - mówił w rozmowie z "Time" George Barros, analityk w ISW.

Jak podkreślił, większa liczba samolotów pozwoli Ukrainie lepiej wykorzystać swoje uzbrojenie. - Sprzęt wojskowy, taki jak czołgi i samoloty, jest bardziej skuteczny, gdy jest używany jako część większej strategii. W dodatku Ukraińcy są w stanie ich używać bez przeszkolenia, ponieważ ich armia też takimi dysponuje - dodał ekspert.

"Welt": Polska przełamuje trudno zrozumiałe tabu

"Polski rząd po raz kolejny naciska na pomoc sąsiedniej Ukrainie w walce z rosyjskim agresorem. Warszawa ogłasza, że dostarczy myśliwce, podczas gdy Niemcy i inne kraje się wahają" - zauważa z kolei niemiecki dziennik "Welt".

Autor publikacji Clemens Wergin zauważa, że podczas gdy Niemcy nadal "duszą się w biurokratycznej inercji w kwestii modernizacji Bundeswehry", Polska już w ubiegłym roku "złożyła obszerne zamówienia na broń, a nawet otrzymała część zamówionego ciężkiego sprzętu (...) z Korei Południowej".

"To ważna decyzja dla ukraińskiej siły bojowej. Równie ważny jest jednak sygnał polityczny, jaki Warszawa wysyła do swoich zachodnich partnerów. Polska przełamuje trudno zrozumiałe tabu, które do tej pory uniemożliwiało państwom zachodnim dostawy myśliwców" - podsumowuje Wergin.

CNN: "Warszawa stała się liderem wśród sojuszników NATO w dostarczaniu Kijowowi ciężkiej broni"

Przekazanie MIG-ów Ukrainie odnotowało także CNN. Jak wskazują dziennikarze, Warszawa stała się liderem wśród sojuszników NATO w dostarczaniu Kijowowi ciężkiej broni. "Ogłoszenie, że Polska wyśle samoloty zaprojektowane przez Sowietów, oznacza krok poza zobowiązania Sojuszu i może wywrzeć presję na inne państwa członkowskie, by zrobiły to samo" - napisano.

"Inne kraje NATO niechętnie wychodziły poza decyzję podjętą na początku tego roku o wysłaniu czołgów do Kijowa, a Stany Zjednoczone zapewniły w czwartek, że ruch Polski nie wpłynie na ich stanowisko" - czytamy.

Biały Dom komentuje przekazanie przez Polskę MIG-ów

Decyzja Polski o wysłaniu na Ukrainę odrzutowców MIG-29 nie wpływa na zmianę stanowiska prezydenta Joe Bidena w sprawie samolotów F-16 - przekazał koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby. Stany Zjednoczone nie planują przekazania Ukrainie swoich myśliwców.

Prezydent Joe Biden powiedział, że nie planuje przekazania myśliwców F-16 Ukrainie, bo potrzebuje ich u siebie. Przedstawiciele amerykańskich władz tłumaczyli, że - w ocenie Pentagonu - Ukraina bardziej potrzebuje innych rodzajów uzbrojenia.

Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu nie powiedział, czy Stany Zjednoczone popierają decyzję o przekazaniu MIG-ów. Pochwalił jednak Polskę za wspieranie militarne Ukrainy. Na pytanie, czy prezydent Biden rozmawiał z prezydentem Dudą o MIG-ach, Kirby odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo.

