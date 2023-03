Żołnierz z Rosji przyznał się do zabicia cywila w Ukrainie we wsi Andrijiwka. Rosyjski sąd skazał go na pięć i pół roku w zawieszeniu za "szerzenie dezinformacji" na temat armii. W Ukrainie mężczyzna jest oskarżony o naruszenie praw i zwyczajów wojennych, a za morderstwo grozi mu dożywocie.

