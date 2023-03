MiG-29 dla Ukrainy. Biały Dom o decyzji Polski ws. myśliwców: Zachęcamy inne państwa, aby robiły, co mogą

Prezydent Joe Biden poinformował, że nie planuje przekazania myśliwców F-16 Ukrainie. - Potrzebujemy ich u siebie - powiedział w lutym, odpowiadając na pytanie Polskiego Radia. Przedstawiciele amerykańskich władz tłumaczyli wtedy, że - w ocenie Pentagonu - Ukraina bardziej potrzebuje innych rodzajów uzbrojenia.

Biały Dom. John Kirby komentuje decyzję Polski ws. MiG-29 dla Ukrainy

Podczas czwartkowego briefingu koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby powiedział, że decyzja Polski o przekazaniu Ukrainie MIGów nie skłoni prezydenta Bidena do wysłania amerykańskich F-16. - To nie zmienia naszych kalkulacji w odniesieniu do F-16. To są suwerenne decyzje każdego kraju i my je szanujemy - powiedział Kirby.

Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu nie powiedział, czy Stany Zjednoczone popierają decyzję o przekazaniu MIGów. Pochwalił jednak Polskę za wspieranie militarne Ukrainy. Na pytanie, czy prezydent Biden rozmawiał z prezydentem Dudą o MIGach, Kirby odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo.

Przypomnijmy, że w środę, czyli na dzień przed deklaracją Andrzeja Dudy na temat myśliwców, Biały Dom oświadczył, że Stany Zjednoczone popierają "suwerenne decyzje" poszczególnych krajów o wsparciu wojskowym Ukrainy, takie jak przekazanie przez Polskę MIGów-29. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby powiedział jednak, że nie może wskazać na żadne konkretne konsultacje z Polską w sprawie myśliwców dla Kijowa. Kirby dodał jednak, że Waszyngton jest w stałej komunikacji z sojusznikami w sprawie zapewnienia Ukrainie zdolności obronnych.

- Nie mogę się wypowiadać na ten konkretny temat ani wskazać na żadne konkretne rozmowy [z Polską]. Odsyłam w tej sprawie do Pentagonu. Są to suwerenne decyzje poszczególnych krajów. Nikogo do niczego nie zmuszamy, ale zachęcamy inne państwa, aby robiły, co tylko mogą, aby pomóc Ukrainie. (…) Jeśli jakiś kraj chce dostarczyć samoloty bojowe Ukrainie, to będziemy to z pewnością wspierać jako jego suwerenną decyzję - odpowiedział Kirby. Poinformował także o planowanym na środę spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy z udziałem szefa Pentagonu Lloyda Austina i przewodniczącego Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA generała Mike’a Milleya.

Andrzej Duda o myśliwcach MiG-29 dla Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nasz kraj jest w trakcie wysyłania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. W ciągu najbliższych dni zostaną przekazane cztery samoloty - pozostałe są w tej chwili serwisowane i później będą sukcesywnie przekazywane. Ukraińcy są w stanie ich używać bez przeszkolenia, ponieważ ukraińska armia też takimi dysponuje.

Andrzej Duda powiedział dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Czech, iż decyzja zapadła najpierw na poziomie najwyższych władz państwowych, a następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę. Stało się tak, ponieważ myśliwce MiG-29 są cały czas samolotami czynnymi w obronie powietrznej Polski. Prezydent poinformował, że mamy ich jeszcze kilkanaście - zostały one przejęte na początku lat 90. od NRD.

Andrzej Duda przypomniał, że ich miejsce zajmą samoloty z Korei Południowej - FA50, których pierwsze egzemplarze pojawią się w Polsce już w tym roku, a następnie - myśliwce F-35 zamówione w Stanach Zjednoczonych.