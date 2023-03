Władimir Putin przemawiał w czwartek (16 marca) na kongresie Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców. Jak pisze Agencja Reutera, przywódca spotkał się z rosyjskimi miliarderami, apelując do nich, by przedkładali patriotyzm nad zysk. - Odpowiedzialny przedsiębiorca to prawdziwy obywatel Rosji, swojego kraju, obywatel, który rozumie i działa w jej interesie. Nie ukrywa aktywów za granicą, ale rejestruje firmy tutaj, w naszym kraju i nie uzależnia się od zagranicznych władz - stwierdził przywódca.

Władimir Putin o niemieckich przyjaźniach i karaluchach. "Zawsze sobie żartujemy"

Władimir Putin stwierdził w czwartek, że w Niemczech "ma bardzo wielu przyjaciół". - I wszystkie te przyjaźnie, nawiasem mówiąc, przetrwały. Moi prawdziwi niemieccy przyjaciele zostali ze mną. Zawsze się ze sobą śmiejemy i żartujemy - cytuje prokremlowska agencja TASS. - Zrobię teraz dygresję. Nazywamy karaluchy "prusakami". Tak nazywają się duże, czerwone (osobniki - red.). A w Niemczech nazywa się je "russen", czyli "Rosjanami" - zaśmiał się.



Rosja ma wielką dziurę w budżecie. Przyczyna - ropa. Zyskuje na tym inny kraj

Rosja. Putin podczas kongresu: Próba zniszczenia rosyjskiej gospodarki się nie powiodła

Putin stwierdził także, że próba zniszczenia rosyjskiej gospodarki za pomocą sankcji się nie powiodła. - Doskonale rozumiem groźby, które mają miejsce i to, co mają na myśli nieżyczliwi nam, mówiąc, że Rosja będzie miała problemy w perspektywie średnioterminowej. Tak, to jest zagrożenie, o którym musimy pamiętać - przyznał. Jak cytuje rueconomics.ru, Putin przywołał w kontekście rosyjskiej gospodarki nawet słowa Marka Twaina: "Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone".

"Nieoczekiwanie (rosyjska - red.) gospodarka okazała się odporna na zeszłoroczne sankcje, ale powrót do poziomu dobrobytu sprzed konfliktu może być odległy, ponieważ więcej wydatków rządowych jest kierowanych na wojsko" - pisze Agencja Reutera i dodaje, że wiele fabryk zostało przestawionych na całodobowy tryb pracy, by produkować broń, amunicję i sprzęt.

