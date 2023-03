Jak opisuje "The Independent", do zdarzenia doszło w lutym 2020 roku. 42-letnia wówczas Sarah Boone zadzwoniła na policję, aby powiadomić funkcjonariuszy, że jej chłopak Jorge Torres Jr, z którym przebywała w swoim domu, nie żyje. Zgodnie z przedstawioną przez nią wersją zdarzeń, zgon mężczyzny był tragiczną konsekwencją zabawy, w której uczestniczyła para. Dowody, do których dotarli śledczy, nie potwierdzają jednak opowieści kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja aresztowała 34-latka podejrzanego o zabójstwo. Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Mieszkanka USA zamknęła chłopaka w walizce. Mężczyzna zmarł. "Bawiliśmy się w chowanego"

Sarah Boone powiedziała policjantom, że znalazła martwego chłopaka w walizce. Wedle jej relacji mężczyzna wszedł tam podczas zabawy w chowanego, którą razem z dziewczyną urządził sobie poprzedniego wieczoru. Znajdująca się pod wpływem alkoholu para uznała rzekomo, że byłoby śmiesznie, gdyby Torres schował się w walizce. Kobieta miała zatem zamknąć tam swego chłopaka, a później pójść spać.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

W gdańskim sądzie odbyły się mowy końcowe ws. zabójstwa Adamowicza

USA. Kobieta, która zamknęła chłopaka w walizce, oskarżona o zabójstwo. "Tak się czuję, kiedy mnie zdradzasz"

Śledczy badający sprawę odkryli dowody, które podważają tę wersję zdarzeń. Kluczowym materiałem okazał się filmik z telefonu kobiety, na którym próbujący wydostać się z walizki Torres krzyczy i mówi, że nie może oddychać. Według relacji funkcjonariuszy Sarah Boone zareagowała na to śmiechem. - Tak właśnie się czuję, kiedy mnie zdradzasz - miała powiedzieć kobieta.

Na znalezionym w telefonie Boone nagraniu, na którym widać walizkę, kobieta podobno wypowiada także słowa: "To za wszystko, co mi zrobiłeś''. Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez śledczych Sarah Boone została aresztowana. Usłyszała zarzut popełnienia morderstwa drugiego stopnia.

Prawnik Boone zamierza bronić swojej klientki, przedstawiając ją jako działającą w samoobronie ofiarę syndromu maltretowanej kobiety.

Zabójstwo Wojciecha N. Na ławie oskarżonych 10 osób