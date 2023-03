Grupa Wagnera reklamuje się w serwisie pornograficznym. "Idź walczyć, przestań się masturbować"

W środę 15 marca Ukraińska Prawda zauważyła, że prywatna rosyjska firma wojskowa Grupa Wagnera zaczęła się reklamować na portalu pornograficznym. W czwartek Radio Wolna Europa opublikowała oświadczenie właściciela armii, Jewgienija Prigożyna, który potwierdził te doniesienia.

Wagnerowcy reklamują się na stronie porno. "Idź walczyć, przestań się masturbować"

Użytkownicy PornHuba, którzy wejdą na stronę w Rosji bez korzystania z VPN-u ani adblocka, mogą zobaczyć reklamę zachęcającą ich, by rekrutować się do Grupy Wagnera. - Jesteśmy najbardziej piep***ną niesamowitą prywatną armią na świecie. Zatrudniamy bojowników ze wszystkich części Rosji. Nie odchodź, aplikuj o pracę - mówi kobiecy głos w reklamie, a na ekranie pojawia się numer telefonu.

Jak cytuje oświadczenie zamieszczone na Telegramie Radio Wolna Europa, Jewgienij Prigożyn potwierdził, że reklama faktycznie została umieszczona w serwisie. "Umieszczenie reklamy na stronach pornograficznych to dobry pomysł naszych ekspertów ds. marketingu. W pełni się z nimi zgadzam. Reklama mówi: 'Idź walczyć razem z prywatną kampanią wojskową Wagnera, przestań się masturbować'" - możemy w nim przeczytać.



Grupa Wagnera przeżywa kryzys?

W połowie lutego Prigożyn przekazał, że rekrutacja do Grupy Wagnera w rosyjskich więzieniach została tymczasowo wstrzymana. - Po emisji reklamy Grupy Wagnera, skierowanej do amerykańskiej publiczności, otrzymaliśmy ponad 10 milionów zgłoszeń od obywateli USA, którzy chcieli wstąpić (w szeregi - red.) do walki z NATO - stwierdził. Nie ma jednak dowodów, by słowa te miały potwierdzenie w rzeczywistości.

Na początku marca, w związku z prawdopodobnym kryzysem związanym z liczebnością armii, pojawiły się natomiast doniesienia mówiące, że wagnerowcy rozpoczęli rekrutację wśród pacjentów przychodni neuropsychiatrycznych. Według nich do przyjęcia nie są wymagane żadne zaświadczenia, a instrukcje informują, że wykonywane są jedynie szybkie badania krwi oraz badanie moczu na obecność narkotyków.

