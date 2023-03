Na pokładzie samolotu lecącego z Jekaterynburga w Rosji do Dubaju w ZEA doszło do awantury. Pijani pasażerowie wszczęli bójkę i wykrzykiwali wulgaryzmy. Dziennikarze informują, że co najmniej dwóch uczestników zajścia nie wpuszczono na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich - zostali odesłani do Rosji.

