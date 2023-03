Wyścig po zestrzelonego drona. Rosja chce go przejąć. Amerykanie zdołali wymazać dane

W środę Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że zestrzelenie amerykańskiego drona nad Morzem Czarnym "jest przedmiotem dochodzenia". Przemawiając podczas konferencji prasowej w Addis Abebie w Etiopii, Blinken odmówił jednak rozmowy na temat przyczyn zestrzelenia bezzałogowca.

Do zestrzelenia amerykańskiego drona nad Morzem Czarnym doszło we wtorek. Według USA dron MQ-9 Reaper leciał nad wodą, gdy jeden z rosyjskich odrzutowców przeleciał przed bezzałogowcem i zrzucił na niego paliwo. Następnie samolot uderzył w śmigło drona, co zmusiło operatorów do jego zestrzelenia.

Rosjanie zaprzeczają tym ustaleniom. Twierdzą, że ich myśliwiec "nie użył broni powietrznej ani nie wszedł w kontakt" z dronem - poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.

Kro pierwszy dotrze do drona

Zestrzelenie drona rozpoczęło wyścig, o to, kto pierwszy dotrze do wraku bezzałogowca. USA nie posiada żadnych okrętów na Morzu Czarnym, przez co jakiekolwiek próby odzyskania sprzętu byłyby czasochłonne i trudne. John Kirby, koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu w rozmowie z CNN przyznał, że nie jest pewien, czy Amerykanie zdołają odzyskać bezzałogowca, ale władze zrobią "wszystko, co w ich mocy, aby zminimalizować jakąkolwiek wartość wywiadowczą, tego drona".

Według źródeł, na które powołuje się CNN, Amerykanie podjęli działania mające na celu usunięcie z drona oprogramowania, jeszcze zanim jego wrak spadł do Morza Czarnego.

Nie wchodząc w szczegóły, mogę powiedzieć, że podjęliśmy kroki, aby chronić naszą własność w odniesieniu do tego konkretnego drona. To własność Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie chcemy, aby ktokolwiek dostał go w swoje ręce poza nami

- stwierdził John Kirby.

Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew powiedział, że Federacja Rosyjska spróbuje odzyskać wrak drona."Nie wiem, czy będziemy w stanie to zrobić, ale musimy spróbować. I na pewno się temu przyjrzymy" - powiedział Patruszew w rosyjskiej telewizji państwowej Rossija 1.