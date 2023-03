Finlandia przystąpi do NATO przed Szwecją? Reuters: Turcja nie stanie na przeszkodzie

Jak informuje fiński dziennik "Helsingin Sanomat" Turcja prawdopodobnie zaakceptuje wniosek Finlandii o dołączenie do NATO jeszcze przed majowymi wyborami prezydenckimi. Według gazety oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona w czasie spotkania prezydenta Finlandii Sauliego Niinistö oraz prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Z kolei agencja Reuters, która powołuje się na rozmowę z tureckimi urzędnikami, informuje, że rząd Turcji ratyfikuje wniosek Finlandii w połowie kwietnia.

Jeśli te informacje się potwierdzą, wniosek Finlandii zostanie zaakceptowany wcześniej niż w przypadku zachodniego sąsiada - Szwecji, która również ubiega się o członkostwo w NATO.

Jak stwierdził szef fińskiego resortu obrony Mikko Savola, przed spotkaniem przedstawicieli krajów NATO oraz Szwecji w Brukseli: "byłoby lepiej dla Finlandii, dla Szwecji i dla NATO, gdybyśmy razem zostali członkami [sojuszu - red.] tak szybko, jak to możliwe".

Turecki rząd wielokrotnie podkreślał, że Szwecja musi podjąć zdecydowane kroki w sprawie kurdyjskich bojowników oraz członków ugrupowania, które zdaniem Turcji odpowiada za zamach stanu z 2016 roku. Przypomnijmy, że zginęło wtedy 312 osób, a ponad 1400 osób zostało rannych. Zdaniem Ankary obie grupy są organizacjami terrorystycznymi.

Szwecja i Finlandia w NATO. Na przeszkodzie stoi Erdogan

Na początku 2023 roku doszło do potencjalnie szkodliwego dla relacji Turcja-Szwecja zdarzenia. Aktywista i polityk partii Stram Kurs, Rasmus Paludan spalił Koran przed turecką ambasadą w Sztokholmie. Około 98 proc. społeczeństwa Turcji stanowią muzułmanie, dla których Koran jest świętą księgą. Prezydent Recap Erdogan przyznał, że w związku z incydentem Szwecja nie może spodziewać się poparcia wniosku o członkostwo w NATO przez Turcję.

Zachodni sąsiad Finlandii kilkukrotnie podejmował rozmowy z tureckim rządem w tej sprawie, jednak - jak dotychczas - nie przyniosły one żadnych efektów.

Wnioski państw, które chcą przystąpić do sojuszu północnoatlantyckiego, muszą zostać ratyfikowane przez wszystkich członków NATO. Obecnie jest to 30 państw w tym kraje skandynawskie, jak Dania, Islandia I Norwegia. Węgry i Turcja to jedyne kraje, które wciąż nie zatwierdziły członkostwa Szwecji i Finlandii.

Rząd Węgier uważa, że rozszerzenie NATO jest znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim

– powiedział wiceminister spraw zagranicznych Węgier Peter Sztaray podczas debaty nad przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO, która miała miejsce w węgierskim parlamencie na początku marca br.

Sztaray zwrócił się też do posłów, aby opowiedzieli się za akcesją obydwu państw do sojuszu. Głosowanie w tej sprawie może zostać jednak odłożone do końca marca. Wcześniej węgierska delegacja ma bowiem udać się do Finlandii i Szwecji, aby omówić kwestie sporne.