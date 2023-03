Odnaleziony w mieście Nara (na wyspie Honsiu) miecz ma około 2,3 metra długości. Zdaniem archeologów odnaleziona w grobowcu broń o falistym kształcie miała służyć zmarłemu do obrony przed demonami oraz zapewnić mu bezpieczeństwo w życiu po śmierci. Oprócz miecza znaleziono m.in. lustro w kształcie tarczy, które również miało służyć do odpędzania złych duchów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiroszima i Nagasaki. Te nagrania były tajne do lat 70-tych

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Japonia. Archeolodzy odnaleźli miecz sprzed 1600 lat

Bezcenną broń odnaleziono w kopcu Tomio Maruyama w mieście Nara w Japonii w listopadzie ubiegłego roku. Mimo że grobowce nazywane przez Japończyków kofunami są w kraju dość powszechne, szczególnie w prefekturze Nara, grobowiec ten wyróżnia się na tle pozostałych. Zdaniem badaczy jest to największy kurhan na terenie całej Japonii. Jego średnica wynosi ponad 100 m, a wysokość dochodzi do 10 m. Powstanie kurhanu datuje się na okolice IV wieku.

Odnaleziony w kurhanie miecz ma około 2,3 m długości. Częściowo zachowana pochwa broni ma szerokość około 9 cm, mimo że szerokość miecza to 5,8 cm. Wszystko przez to, że broń ma falisty kształt. Ten również pozwolił określić, że typ znalezionego miecza to dakō. Według ekspertów jest to największy żelazny miecz odnaleziony w Japonii oraz najstarszy przykład broni falistej.

Tajemniczy przedmiot na plaży w Japonii. "Prawie jak smocza kula"

Japonia. Grobowiec może należeć do osoby z wyższych sfer

Wraz z mieczem odnaleziono ważące 56 kg lustro z brązu mające 60 cm długości i 30 cm szerokości. Swoim kształtem przypomina tarczę, dlatego również miało służyć do obrony przed złymi duchami. Profesor archeologii Uniwersytetu Nara Naohiro Toyoshima cytowany przez serwis newsweek.com stwierdził, że "kombinacja tych elementów [miecza i tarczy - red.] może wskazywać na to, że zmarły przebywał wśród osób wysoko postawionych w wojsku lub odgrywających dużą rolę w obrzędach rytualnych". Oznacza to, że pochowana w grobowcu osoba najprawdopodobniej należała do wyższych sfer.