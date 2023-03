Dwa incydenty w pobliżu przestrzeni powietrznej Estonii. Myśliwce NATO przechwyciły rosyjskie samoloty

Przechwycenia rosyjskiego tankowca Ił-78, który leciał z Petersburga do obwodu kaliningradzkiego, dokonały myśliwce Eurofighter Typhoon należące do brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych oraz niemieckiego Luftwaffe. Powodem podniesienia maszyn Sojuszu było to, że Rosjanie nie nawiązali kontaktu z kontrolerami przestrzeni powietrznej w Estonii.

Estonia. Myśliwce NATO poderwane. Przechwyciły dwa rosyjskie samoloty

Estoński nadawca, telewizja ERR, która poinformowała o incydentach, podkreśla, że była to pierwsza taka wspólna operacja odrzutowców należących do dwóch różnych państw.

Tego samego dnia samoloty NATO zostały też skierowane do przechwycenia rosyjskiego samolotu pasażerskiego, który również zbliżał się do przestrzeni powietrznej Estonii.

Misja Baltic Air Policing trwa od 2004 roku, ponieważ państwa bałtyckie nie posiadają własnych myśliwców. Brytyjczycy oraz Niemcy stacjonują w bazie lotniczej w Amari.

Dyżury bojowe prowadzone są także na terytorium Litwy. W Szawlach obecnie prowadzą je formacje polskie i francuskie.