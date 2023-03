Alarm w całej Ukrainie. Z lotniska w Białorusi miał wystartować rosyjski myśliwiec

Zobacz wideo Centra serwisowe dla Leopardów są w Polsce? Pytamy wiceministra obrony narodowej

Białoruski Hajun informuje, że myśliwiec rosyjskich sił powietrznych wystartował z lotniska w miejscowości Maczuliszcze o godz. 9:40 czasu lokalnego. MiG-31K może przenosić pocisk hipersoniczny Kindżał, którego - jak podkreśla Euromaidan Press - ukraińska obrona powietrzna nie jest w stanie zestrzelić.

REKLAMA

Jednocześnie trwa ostrzał Charkowa. "Uwaga! Mieszkańcy Charkowa i regionu, okupanci znów uderzają! Nie lekceważcie alarmów. Zostańcie w schronach!" - zaapelował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow.

Ukraińskie media informują, że w stronę Ukrainy poleciały rakiety z systemów S-300 wystrzelone prawdopodobnie z obwodu biełgorodzkiego na zachodzie Rosji.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

"Ze 115 zostało trzech". Ukraiński MON pokazał dziennik rosyjskiego żołnierza

Rosjanie atakują na wschodzie, zgromadzili tam pół miliona żołnierzy

Główne uderzenie lądowe Rosjanie koncentrują na wschodzie Ukrainy. Szturmują w obwodach donieckim i ługańskim. Ostatniej doby, według danych ukraińskiej armii, udało się odeprzeć ponad sto rosyjskich lądowych ataków. Najzacieklejsze walki trwają w mieście Bachmut.

Najgorętsze odcinki frontu to okolice Kreminnej i Biłohoriwki w obwodzie ługańskim, a także Awdijiwki, Marjinki, ale przede wszystkim Bachmutu w obwodzie donieckim. Intensywność szturmów nie maleje od wielu dni. Rosjanie - wskazuje ukraiński analityk wojskowy Ołeksij Hetman - na linii frontu zgromadzili około pół miliona swoich żołnierzy. Jak zaznacza, Rosjanie chcą przeciąć ukraińską linię obrony od kierunku kupiańsiego na północy, aż do Wuhłedaru na południu. Próbują przebić się w Bachmucie i otoczyć tam ukraińskie wojska. "Na razie im się to nie udaje. Obrońcy Bachmutu się trzymają. Tam sytuacja jest trudna, ale na razie kontrolowana" - podkreśla ukraiński ekspert.

Jak wynika m.in. z danych analityków portalu Deep State, w ostatnich dniach Rosjanom w Bachmucie udało się przesunąć na odległość do kilometra z południa i północy. Tym samym coraz węższy staje się przesmyk łączący obrońców miasta z terenami kontrolowanymi przez ukraińską armię.

Strącenie drona przez rosyjski myśliwiec. Rosja ma swoją wersję. "Amatorka"