Z Australii do wybrzeży Afryki dotarł potężny cyklon Freddy. Od soboty zabił co najmniej 190 osób, a 37 jest zaginionych. To jedna z najpotężniejszych burz, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na półkuli południowej - poinformował we wtorek rząd Malawi, gdzie tajfun sieje największe spustoszenie.

