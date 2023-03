Marcus Silva z miasta Galveston wTeksasie złożył pozew przeciwko trzem kobietom, które według niego popełniły "morderstwo", pomagając jego byłej żonie Brittni Silvie w aborcji. Teraz powołuje się na nowe prawo stanowe i oczekuje od nich kilku milionów odszkodowania.



Teksas. Marcus Silva pozwał koleżanki swojej byłej żony za pomoc w aborcji

Marcus Silva pozwał Jackie Noyola, Amy Carpenter i Aracely Garcia, ponieważ pomogły jego byłej żonie zdobyć pigułki aborcyjne, a także miały ją nakłaniać do ukrywania wiadomości o ciąży. Od każdej z kobiet zażądał 1 mln dolarów. W pozwie nie uwzględnił swojej byłej partnerki. Zamierza również pozwać producenta pigułki, gdy tylko ustali jej producenta. W pozwie przeciwko kobietom mężczyzna napisał, że "niedawno dowiedział się o udziale oskarżonych w zabójstwie jego dziecka i wnosi przeciwko nim pozew o bezprawną śmierć i spisek" - podaje BBC.



Prawo obowiązujące w Teksasie zezwala na pozwy cywilne przeciwko każdej osobie, która "pomaga w aborcji lub podżega do jej wykonania" - informuje BBC. Według mężczyzny żona ukryła przed nim ciążę, po czym potajemnie miała dokonać aborcji w lipcu 2022 roku. W pozwie mężczyzna powołał się na wiadomości tekstowe, które była żona wymieniała z trzema koleżankami. Kobiety miały informować ją o grupie Aid Access, która przesyła leki pomagające w przeprowadzeniu aborcji. Z wiadomości wynika również, że była żona mężczyzny obawiała się, że gdy ten dowie się o ciąży, będzie chciał ją zmusić do tego, by z nim została.

Teksas. Trzy kobiety mogą ponieść konsekwencje za pomoc w aborcji

Zgodnie z prawem obowiązującym w Teksasie, mężczyzna może wygrać w sądzie, ponieważ tam podawanie leków wywołujących aborcję oraz pomoc w ich uzyskaniu jest przestępstwem. "Przerażająca jest myśl, że możesz zostać pozwany o znaczne odszkodowanie za pomoc przyjaciółce w podjęciu działań, które pomogą jej nawet w samoleczeniu aborcji" - przekazał Charles Rhodes, profesor prawa w South Texas College of Law, cytowany przez BBC. "Oczywiście zarzuty musiałyby zostać udowodnione, ale ten pozew ma potencjalnie uzasadnienie w świetle przepisów aborcyjnych w Teksasie, jakie obowiązują obecnie" - dodał Rhodes.

