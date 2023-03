Misja Łukaszenki - Rosja dzięki Białorusi ma pogłębiać współpracę z Iranem. "Wasal Kremla"

Institute for the Study of War (ISW) opublikował raport poświęcony aktualnej sytuacji w Iranie. Jego autorzy przeanalizowali konsekwencje wynikające z wizyty, jaką 13 marca Alaksandr Łukaszenka złożył w Teheranie. Eksperci uważają, że spotkanie miało ważne znaczenie dla Rosji, która za pośrednictwem Mińska chce pogłębiać współpracę z Iranem.

Alaksandr Łukaszenka w Teheranie. Rozmowy na temat przeciwdziałania zachodnim sankcjom

Podczas wizyty w Teheranie Alaksandr Łukaszenka spotkał się z najważniejszymi osobami w państwie. Wśród jego rozmówców znaleźli się prezydent Iranu Ebrahim Raisi oraz najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Zdaniem ekspertów z ISW celem rozmów było pogłębienie współpracy dwustronnej między Białorusią a Iranem oraz wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania skutkom zachodnich sankcji, którymi objęte są oba kraje.

"Raisi i Łukaszenka podpisali osiem porozumień o współpracy w obszarach handlu, transportu, rolnictwa i kultury. Podkreślili też, że Białoruś i Iran w 2022 roku potroiły wielkość wymiany handlowej między oboma krajami w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy w raporcie.

ISW: Łukaszenka często zachowywał się jak wasal Kremla podczas ostatnich podróży zagranicznych

Institute for the Study of War zwraca również uwagę na rolę, jaką w polityce zagranicznej Mińska odgrywa Rosja. Autorzy raportu uważają, że ta kwestia ma kluczowe znaczenie w kontekście wizyty prezydenta Białorusi w Iranie.

"Łukaszenka często zachowywał się jak wasal Kremla podczas ostatnich podróży do innych krajów, a jego wizyta w Teheranie jest prawdopodobnie elementem szerszych wysiłków Rosji na rzecz zapewnienia jej dalszego poparcia Iranu w obliczu międzynarodowych sankcji. Irańskie media państwowe 11 marca ogłosiły, że Iran sfinalizował umowę zakupu od Rosji samolotów bojowych Su-35, wskazując, że wojskowe, polityczne i gospodarcze porozumienia między Teheranem a Moskwą wciąż okazują się korzystne dla obu stron. Kreml prawdopodobnie nadal będzie wykorzystywał wpływy Łukaszenki do pogłębiania współpracy z Teheranem" - prognozuje ISW.