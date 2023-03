Według prokuratury Fiona Beal miała dźgnąć 42-letniego Nicholasa Billinghama w szyję, a następnie zakopała jego ciało w przydomowym ogrodzie. Według prokuratora Stevena Periana, kobieta zaplanowała zbrodnię, a jej szczegóły opisała w prywatnym notatniku - informuje BBC.



Wielka Brytania. Partnerka 42-letniego Nicholasa została oskarżona o morderstwo mężczyzny

42-letni Nicholas Billingham był widziany po raz ostatni w listopadzie 2021 roku. Natomiast jego ciało znaleziono po czterech miesiącach. Od początku o popełnienie morderstwa podejrzewano jego partnerkę Fionę Beal, po tym jak w marcu 2022 roku - z powodu jej nieobecności w pracy - członek jej rodziny skontaktował się z policją, aby odnaleźć kobietę. Przebywała wtedy poza miejscem zamieszkania, w Kumbrii (północno-zachodnia Anglia), gdzie wynajmowała pokój. Gdy ją znaleziono, miała liczne rany na ciele oraz list pożegnalny. Wtedy też śledczy odkryli notatnik, w którym opisała zbrodnię.

Ciało 42-letniego Nicholasa Billinghama zostało znalezione w marcu 2022 w Northampton, dzięki zapiskom zawartym w notatniku Beal. Według prokuratora kobieta wyznała, co skłoniło ją do popełnienia tej zbrodni. "Rzeczy, które powiedział i zrobił, podsyciły moją ciemną stronę" - pisała kobieta. 49-letnia Fiona Beal nie napisała wprost, że chodzi o jej partnera, jednak wiele wskazuje na to, że chodziło właśnie o niego. Beal miała też napisać w notatniku, że partner ją zdradza i "postanowiła go zabić" - przekazuje BBC. Miała być poniżana przez partnera, a zbrodnię oraz okoliczności zniknięcia mężczyzny miała zaplanować.

Z wpisów w notatniku wynika, że przed zabójstwem kobieta miała przekonać mężczyznę do spędzenia wspólnie nocy, a następnie związała mu oczy i dźgnęła go nożem w szyję. "Kiedy był w wannie, trzymałam nóż w kieszeni szlafroka, a następnie schowałem go do szuflady obok łóżka. Przyniosłam też dłuto, worek na śmieci i opaski kablowe. Zmusiłam go do założenia maski na oczy. To było trudniejsze, niż myślałam. Ukrywanie ciała było złe. Przenoszenie ciała jest znacznie trudniejsze, niż wygląda w telewizji" - napisała kobieta.

Następnie miała zakopać jego zwłoki w ogrodzie, a pokój w którym doszło do zbrodni, wyremontowała. Gdy doszło do morderstwa, między 1 a 12 listopada 2021 roku, kobieta przebywała na zwolnieniu lekarskim, w związku z zakażeniem COVID-19, co później okazało się nieprawdą. Po powrocie do pracy Fiona Beal oznajmiła, że rozstała się z 42-latkiem. Miała też wtedy wysyłać z jego telefonu wiadomości do rodziny i znajomych, zapewniając, że wciąż żyje.

Northampton. Ciało 42-letniego Nicholasa Billinghama znaleziono w ogrodzie przy domu

Policja z Northamptonshire po ujawnieniu notatek kobiety przeszukała dom pary. W piwnicy znaleziono zakrwawiony materac, a w sypialni na ramie łóżka było wiele śladów po wytartej krwi. Wtedy też rozkopano przydomowy ogródek i znaleziono "częściowo owinięte i częściowo ubrane ludzkie szczątki" - podaje BBC. Okazało się, że było to ciało partnera kobiety. "Patolog stwierdził, że Billingham zmarł w wyniku pojedynczej rany kłutej zadanej w prawą część szyi. Cios przeciął żyłę szyjną" - informuje BBC. Kobieta nie przyznaje się do morderstwa, a proces wciąż trwa.

