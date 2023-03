Skazany za pedofilię Gary Glitter wraca do więzienia. Rockman był na wolności 38 dni

Paul Gadd szerszej publiczności znany jako Gary Glitter ponownie trafił do więzienia po złamaniu zasad zwolnienia warunkowego - poinformował brytyjski serwis bbc.com. Rockmen w 2015 roku został skazany za pedofilię. Po odsiedzeniu połowy wyroku wyszedł z więzienia w lutym 2023 roku. 78-letni Gary Glitter na wolności przebywał zaledwie 38 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Podejrzany o pedofilię aresztowany na 3 miesiące

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Skazany za pedofilię Gary Glitter ponownie trafił do więzienia

Gary Glitter w trakcie zwolnienia warunkowego był, jak pisze BBC, ściśle monitorowany przez brytyjskie służby. Nie jest do końca pewne, w jaki sposób złamał przepisy, jednak serwis podał, że mogło mieć to związek z usunięciem znacznika GPS niezbędnego do lokalizacji osoby przebywającej na warunkowym zwolnieniu. Rzecznik służby kuratorskiej cytowany przez bbc.com powiedział, że ochrona społeczeństwa jest priorytetem służb, "dlatego ustalamy surowe warunki zwolnienia, a gdy przestępcy je łamią, nie wahamy się zwrócić ich do aresztu".

Ukryli narodziny dziecka. Odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci

Problemy z prawem Gary'ego Glittera

Konflikty z prawem Gary'ego Glittera rozpoczęły się tak naprawdę w latach 90., kiedy pracownik serwisu komputerowego znalazł na dysku rockmana prawie 4 tys. zdjęć z dziecięcą pornografią. Za ten czyn Glitter został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności. Po odbyciu wyroku muzyk przeniósł się na Kubę, a następnie do Kambodży, skąd wydalono go za namawianie nieletnich do stosunków seksualnych. Po licznych skandalach próbował bezskutecznie wrócić na scenę. W 2006 roku w Wietnamie skazano go na 3 lata za pedofilię. Został jednak zwolniony po 2,5 roku, wtedy wrócił do kraju.

Do ostatniego procesu doszło 27 lutego 2015 roku. Wówczas 70-letni Gary Glitter został oskarżony i skazany za przestępstwa seksualne, których dopuścił się na przełomie lat 70. i 80. Kara dotyczyła m.in. napaści seksualnej oraz kontaktów seksualnych z małoletnimi w wieku 12-14 lat, a także podania niepełnoletnim narkotyków. Wyrok odsiadywał w więzieniu HMP The Verne w Portland w Wielkiej Brytanii.