Alaksandr Łukaszenka pogratulował papieżowi w absurdalnym liście. "Nasze poglądy są zbieżne"

13 marca 2023 minęło 10 lat, odkąd papież Franciszek został 264 głową Kościoła katolickiego. W związku z rocznicą list gratulacyjny wystosował m.in. białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka. W wiadomości prezydent Białorusi odniósł się do wojny w Ukrainie i potrzeby podjęcia wspólnych starań w dążeniu do pokoju. Podkreślił także zbieżność swoich poglądów z poglądami papieża w kwestiach sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozszerzenie Rosji o Białoruś? Paweł Kowal: Łukaszenka jest częścią rządu Putina i powinien być za to sądzony

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Alaksandr Łukaszenka pogratulował papieżowi w absurdalnym liście

Treść gratulacyjnego listu Łukaszenki opublikowała białoruska agencja prasowa BelTA. We wstępie prezydent Białorusi odniósł się do pracy papieża na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie, po czym płynnie przeszedł do przedstawienia ich "zbieżnych na wiele sposobów poglądów".

Po pierwsze, potrzeba szczerego poszukiwania pokoju na Ukrainie i dołożenia wszelkich starań, aby go ustanowić zarówno ze strony przywódców politycznych, jak i zwykłych obywateli. Po drugie, trzeba głęboko przemyśleć istniejące stosunki w polityce globalnej

- stwierdził Alaksandr Łukaszenka.

Zgadzam się z Papieżem, że na całym świecie chodzi o braterskie więzi oparte na przebaczeniu, jedności, pojednaniu, a nie na ucisku, wchłanianiu i narzucaniu swoich poglądów. To jedno z przesłań, jakie Białoruś wyznaje w ramach roku ogłoszonego Rokiem Pokoju i Stworzenia

- dodał białoruski przywódca.

Papież Franciszek o rosyjskich zbrodniach: Nie wiem, czy to ludobójstwo

Bezsensowna presja państw zachodnich

Zdaniem Łukaszenki to kraje zachodnie wywierają niepotrzebną i bezsensowną presję na jego państwo, o czym również wspomniał w depeszy gratulacyjnej przesłanej papieżowi.

Niestety nie wszyscy podzielają naszą chęć wzajemnego słuchania się, negocjowania i współpracy. Od wielu lat staramy się wytłumaczyć Zachodowi daremność nacisków na Białoruś, znaczenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku, tradycji, wartości i interesów narodowych każdego kraju

- podkreślił Łukaszenka, który na zakończenie życzył papieżowi zdrowia i sił na długie lata.

Papież o wojnie: Każda jest porażką. Nie mogę wybrać jednej ze stron