Papież Franciszek udzielił ostatnio wywiadu argentyńskiej gazecie online "Infobae". Jednym z tematów poruszonych w rozmowie była kwestia celibatu.

Papież Franciszek o celibacie: Jest tymczasowym przepisem

Dziennikarz zapytał Franciszka, czy jego zdaniem, gdyby celibat nie było obowiązkowy, zachęciłoby to ludzi do wstępowania do kapłaństwa. - Nie sądzę - przyznał Franciszek. - W rzeczywistości w Kościele katolickim są (już - red.) żonaci księża - powiedział, zwracając uwagę na wschodni odłam Kościoła katolickiego.

- W zachodnim Kościele celibat jest tymczasowym przepisem - podkreślił papież. - W tym sensie jest tymczasowy, że nie jest wieczny jak święcenia kapłańskie, które są na zawsze, czy ci się to podoba, czy nie. Opuszczenie Kościoła to inna sprawa. Ale święcenie jest wieczne. Z drugiej strony to dyscyplina... - zwrócił uwagę.

- Innymi słowy, można to ponownie rozważyć - skwitował dziennikarz. -Tak. Tak - zgodził się papież, dodając, że w Kościele wschodnim decyzja dotycząca życia w celibacie jest podejmowana przed zawarciem święceń.



Papież Franciszek: Czasem celibat może prowadzić do maczyzmu

W dalszej części rozmowy dziennikarz zwrócił także uwagę Franciszkowi, że "wiele kobiet pracuje w Watykanie" - Tak, i to jest konieczne. Męski szowinizm jest zły. Czasami celibat może prowadzić do maczyzmu. Czegoś brakuje księdzu, który nie umie pracować z kobietami. On nie jest dojrzały. Watykan był bardzo seksistowski. Ale to część kultury, to niczyja wina. Zawsze tak się robiło. Dziś pracuje tutaj więcej kobiet - powiedział Franciszek.

