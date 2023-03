Opozycyjny portal rosyjski Mediazona, dzięki współpracy z "BBC News Russian", opublikował dane na temat liczby rosyjskich ofiar wojny w Ukrainie. Według informacji podawanych przez dziennikarzy, między 24 lutego a 10 marca br. śmierć poniosło 1638 Rosjan - najwięcej na przestrzeni wszystkich 14-dniowych okresów konfliktu, badanych przez dziennikarzy.

Autorzy badania zastrzegają, że podawane przez nich liczby są z pewnością zaniżone, ponieważ mogą oni bazować jedynie na dostępnych im źródłach, które nie uwzględniają wszystkich zgonów. Za potwierdzone informacje uznają to, że śmierć w ciągu ostatnich dwóch tygodni poniosło 11 rosyjskich oficerów w stopniu podpułkownika i wyższym, w tym dwóch dowódców artylerii 126. brygady obrony wybrzeża.

Dziennikarze uważają również, że spośród 1638 zabitych Rosjan znaczną część stanowią członkowie "grupy Wagnera", prywatnej firmy wojskowej powiązanej z rosyjskimi władzami. Większość ofiar ma pochodzić z regionu Dagestanu, Baszkirii, Buriacji, Czelabińska oraz Jekaterynburga.

Mediazona opublikowała także zgromadzone przez siebie dane dotyczące wszystkich ofiar wojny po stronie Rosji. Według informacji dziennikarzy od 24 lutego 2022 roku do 9 marca 2023 roku w konflikcie zginęło co najmniej 16 744 rosyjskich żołnierzy. Pod względem grup wiekowych, najwięcej ofiar to Rosjanie w wieku 24-26 lat. Zaobserwowano, że w drugiej fazie wojny największe straty odnotowują jednostki złożone z ochotników.

