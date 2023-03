Prorosyjscy demonstranci żądają ustąpienia władz Mołdawii. Doszło do starć z policją

12 marca w stolicy Mołdawii odbył się antyrządowy protest, o którym pisał portal newsmaker.md. Jego uczestnicy domagali się pokrycia przez władze rosnących rachunków za usługi komunalne oraz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Podczas demonstracji doszło do starć z funkcjonariuszami policji.

Antyrządowy protest w Mołdawii. Zwolennicy prorosyjskiej partii Sor starli się z policją

Gdy policjanci nie pozwolili protestującym przejść na plac pod budynkiem rządu, doszło do zamieszek nieopodal mołdawskiego parlamentu.

W demonstracji wzięło udział kilka tysięcy osób i to mimo interwencji służb, którzy zatrzymywali część zwolenników partii Sor w związku z nielegalnymi działaniami. Jak pisał portal newsmaker.md, policja aresztowała 54 osoby, w tym nieletnich. Część z nich została zatrzymana za posiadanie zabronionych przedmiotów, m.in. noży. Na północy Mołdawii służby zatrzymały też wiele autobusów i minibusów z osobami jadącymi na protest - w ten sposób służby próbowały ograniczyć liczbę demonstrantów.

Instytut Badań nad Wojną: Rosjanie mogą planować przewrót w Mołdawii

Mołdawia. Prorosyjska partia Sor dąży do zmiany władzy

Sor to opozycyjna partia mołdawska o prorosyjskiej orientacji. Od końca lutego ugrupowanie jest zaangażowane w organizację antyrządowych protestów. Władze Mołdawii uznają te działania za próbę destabilizacji kraju w imię realizacji interesów Kremla. Jak informował "The Guardian", prezydent Mołdawii Maia Sandu oskarżyła Moskwę o dążenie do obalenia prounijnych władz mołdawskich. Rosja miała w tym celu wspierać opozycyjne ruchu w Mołdawii, takie jak partia Sor.

Mołdawia potępiła Rosję, Zacharowa się wściekła. "Antyrosyjska retoryka"