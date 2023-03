ISW: Putin stracił kontrolę nad przestrzenią informacyjną Rosji. Jest reakcja Zacharowej

Instytut Badań nad Wojną (ISW) twierdzi, że Władimir Putin stracił kontrolę nad przestrzenią informacyjną w swoim kraju. Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku dowodem na to mają być sprzeczne doniesienia docierające do rosyjskich obywateli.

Jak pisze ISW, przeczące sobie nawzajem wieści dotyczą sytuacji w Bachmucie oraz roli, jaką pod tym oblężonym ukraińskim miastem odgrywają oddziały tzw. Grupy Wagnera. Amerykanie wskazują również na słowa rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, które mają podważać spójność kremlowskiej narracji.

ISW: Słowa Zacharowej potwierdzają, że na Kremlu jest konflikt

W sobotę Zacharowa wzięła udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez kremlowskich dziennikarzy, ekspertów i zwolenników tzw. Noworosji.

Zwolennicy Noworosji zorganizowali w Moskwie forum poświęcone 'praktycznym i technologicznym aspektom wojny informacyjno-poznawczej we współczesnych realiach'. Podczas dyskusji panelowej Zacharowa stwierdziła, że Kreml nie może powielić stalinowskiego podejścia polegającego na utworzeniu nowoczesnego odpowiednika sowieckiego Biura Informacji w celu centralnej kontroli wewnętrznej przestrzeni informacyjnej Rosji z powodu walki między niedookreślonymi kremlowskimi elitami

- czytamy w codziennym raporcie Instytutu.

Amerykańscy analitycy uważają, że wypowiedź Zacharowej - doświadczonej rzeczniczki kluczowego resortu - jest dowodem nieporozumień i konfliktów panujących na Kremlu. ISW i inni niezależni eksperci od miesięcy wskazują na otwarty konflikt pomiędzy szowinistycznie nastawionymi blogerami wojennymi a autorami oficjalnej narracji wojennej rosyjskiego Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego.

Maria Zacharowa w swoim stylu zareagowała na doniesienia ISW. We wpisie na Telegramie propagandystka przekonuje, że są one elementem "wojny informacyjnej". "Te fejki to nic nowego. [...] Zapamiętajcie i podawajcie dalej: Jeśli gdzieś napiszą, że mówię o tym, że nam [Rosjanom] się nie uda, że nie dajemy rady - to nie będę ja" - napisała.