Podsłuchali prywatną rozmowę rosyjskich żołnierzy. Armia Putina dostała tajny rozkaz

Stacja telewizyjna dotarła do zapisu rozmowy telefonicznej dwóch rosyjskich żołnierzy. Wynika z niej, że ci, którzy odmawiają pójścia na front oraz osoby unikające mobilizacji, mają trafiać do oddziałów szturmowych.

Od początku inwazji na Ukrainę część rosyjskich rekrutów skarży się, że nie otrzymała odpowiedniego wyposażenia i uzbrojenia, ani nie przeszła przeszkolenia. W ocenie analityków wojskowych tacy żołnierze są na froncie bezwartościowi i mogą być wykorzystani jedynie jako „mięso armatnie"

Wojna w Ukrainie. Brytyjczycy: Grupa Wagnera zajęła pewną część Bachmutu

Tymczasem, Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii informuje w codziennym raporcie, że rosyjska Grupa Wagnera zajęła większość mniejszej, wschodniej części Bachmutu. Linię frontu w mieście wyznacza teraz, przecinająca je z północy na południe rzeka Bachmutka.

Ukraińcy zniszczyli przeprawy przez rzekę i ustanowili nowe pozycje obronne w budynkach na zachodnim brzegu. Żołnierzy obu stron dzieli pas o szerokości od 200 do 800 metrów. Zdaniem Brytyjczyków pokonanie rzeki i zbliżenie się do nowych ukraińskich pozycji będzie dla Grupy Wagnera trudniejsze niż do tej pory. Ukraińskim liniom zaopatrzeniowym biegnącym z zachodu grozi przecięcie w związku z rosyjskimi próbami okrążenia Bachmutu.