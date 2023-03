Marcin Gienieczko utknął na Svalbardzie. Norweskie służby ruszyły na ratunek. "Cały i zdrowy"

O akcji ratunkowej w piątek informował polski kanał News24, który jest partnerem ekspedycji. "Marcin żyje, użył radioboi, jest świadomy swojego położenia i oczekuje na pomoc" - przekazał serwis na Facebooku. Jak podano w notatce, burza śnieżna uniemożliwiła Marcinowi Gienieczce wyjście z namiotu i dalszą podróż. Podróżnik mierzył się z wiejącym 144 km/h wiatrem, a także śniegiem i niską temperaturą (-36 st. C).

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zapłaci za termomodernizację? „To wyzwanie"

Marcin Gienieczko ewakuowany. Podróżnik chciał zdobyć Górę Newtona

Cytowana w PAP Eva Therese Jenssen, rzeczniczka gubernatora norweskiego archipelagu Svalbard, przekazała, że akcję ratowniczą utrudniają warunki pogodowe. - Mężczyzna przebywa w regionie Sassendalen w namiocie, skąd w piątek o 8.45 wezwał pomoc, gdy zaczął marznąć i przemakać. Panują bardzo złe warunki atmosferyczne, pada śnieg oraz wieje wiatr - poinformowała.

W kolejnym wpisie na Facebooku News24 przekazał, że sanie podróżnika zostały całkowicie zasypane, przez co stracił zapasy paliwa i jedzenia. "Wszystkie służby ratunkowe zostały powiadomione, cały zespół Marcina wraz z rodziną są z nimi w stałym bezpośrednim telefonicznym kontakcie. Służby ratunkowe potwierdziły, że pogoda uniemożliwia poderwanie helikoptera, jednak ratownicy wyruszyli już na skuterach śnieżnych" - przekazano. Jednak po kilku godzinach akcję trzeba było przerwać.

Niemcy nie są ziemią obiecaną dla zagranicznych fachowców

Po kilku godzinach na profilu podróżnika pojawiła się wiadomość, którą wysłał swoim współpracownikom. "Na razie trwam. To wyścig z czasem by ratować życie. Na lodowcu sztorm" - napisał do nich Gienieczko.

W sobotę rano przekazano informację, że akcja ratunkowa została wznowiona ze względu na polepszenie się warunków pogodowych. "Z informacji które dostali bliscy, dosłownie przed chwilą Marcina ewakuowano i zabrano helikopterem, jest cały i zdrowy pod opieką specjalistów. Został zabrany do szpitala na szczegółowe badania. Więcej informacji niebawem" - czytamy w ostatnim wpisie na profilu Marcina Gienieczki z sobotniego poranka.

Podróżnik wyruszył na Svalbard, aby zdobyć najwyższy szczyt archipelagu - Górę Newtona.