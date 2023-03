Zacharowa mówi o "pełzającym podboju" Ukrainy przez Polskę i ostrzega. "To wciągnie Warszawy w konflikt"

Zobacz wideo Duda po wyrokach w kraju Łukaszenki: Na Białorusi nie ma wolności, to jest państwo autorytarne

Do budowy centrum szkoleniowego, a także o doniesieniach o formowaniu się Polskiego Legionu Ochotniczego odniosła się podczas czwartkowej konferencji prasowej rzeczniczka MSZ Rosji.

- Oczywiście mówimy o zamiarze Warszawy rozmieszczenia swojej infrastruktury w celu zwiększenia liczebności polskiego ugrupowania, zapowiadanego wcześniej jako Polski Legion Ochotniczy, który będzie zlokalizowany w bazie wspomnianego ośrodka - powiedziała Maria Zacharowa. Jak dodała, "celem stworzenia tego legionu" jest kontrola "działań organów rządowych i organów ścigania na terytorium zachodniej Ukrainy".

- To, że wiąże się to z bezpośrednim zaangażowaniem Polski w konflikt ukraiński, nikomu w Warszawie, a co dopiero w Kijowie, nie przeszkadza - stwierdziła. - Chciałbym przypomnieć, że obiekty wojskowe w Ukrainie są uzasadnionym celem naszych sił zbrojnych - ostrzegła.

Polacy fundują Ukraińcom ośrodek szkoleniowy

Przypomnijmy, w zeszłym roku Sławomir Sierakowski zorganizował zbiórkę na zakup drona Bayraktar TB2 dla Ukrainy. Publicysta zebrał 22,5 mln złotych, jednak turecki producent ogłosił, że maszynę broniącym się Ukraińcom przekaże za darmo. W związku z tym dziennikarz ogłosił, że zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na inne potrzeby.

W lutym Sławomir Sierakowski poinformował, że nieco ponad 5 mln złotych zostanie przekazane - zgodnie z prośbą ministra obrony Ukrainy - na sfinansowanie centrum szkoleniowego, z którego każdorazowo będzie mogło korzystać 600 ukraińskich żołnierzy. "Najważniejsze, że będzie mobilne, bo zwykłe koszary Rosjanie dawno zniszczyli, a tego nie trafią. Nasz ośrodek będzie zasilany dużymi generatorami. Będzie miał ambulatorium dla rannych i magazyn na broń. Ośrodek zbuduje polska firma Lubawa, która specjalizuje się w produkowaniu hangarów" - podkreślił publicysta.

Z kolei Onet poinformował, że w Ukrainie formuje się Polski Legion Ochotniczy, który będzie działał pod ukraińskim resortem obrony.

