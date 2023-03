Nagłe zatrzymanie serca na wyciągu we Włoszech. 16-latek zmarł po czterech dniach w szpitalu

Do tragedii doszło podczas wjazdu na szczyt wyciągiem krzesełkowym we włoskim Prali. 16-letni Matteo Genta prawdopodobnie dostał zawału. Trafił w stanie ciężkim do szpitala. Niestety nie udało się uratować jego życia.

