Holandia. Trwają poszukiwania Polki, która uciekła ze szpitala. Miała być zdezorientowana

29-letnia Jessica Kurzawa została zauważona 21 lutego przez holenderskich funkcjonariuszy policji. Ich uwagę zwróciło niecodzienne zachowanie kobiety, która miała błąkać się zdezorientowana po ulicach Amsterdamu. Od czasu jej zaginięcia minęły ponad dwa tygodnie - informuje NH Nieuws.

Holandia. Polka miała uciec ze szpitala ze strachu

Rzecznik policji potwierdził, że kobieta nie posiadała żadnych obrażeń, kiedy spotkali ją funkcjonariusze. Ich uwagę zwróciło jednak jej nietypowe zachowanie, co skłoniło policjantów do przewiezienia jej do VU Medical Center znajdującego się w Amsterdamie. - Uciekła ze strachu - stwierdził rzecznik placówki w rozmowie NH Nieuws.

Policja publikuje rysopis zaginionej. 29-letnia Jessica Kurzawa ma 1,67 metra wzrostu, ubrana była w białą kurtkę z kapturem i ciemnym napisem na wysokości lewej piersi. Miała ze sobą szalik i jasne buty na nogach. Nosiła też okulary w dużych oprawkach. Kobieta posiada długie włosy do łopatek. Jej cechą charakterystyczną jest blizna na jednej z rąk o długości około centymetra. Miała ze sobą plecak i może poruszać się komunikacją miejską lub pieszo.



Służby prowadzą poszukiwania już od dwóch tygodni

Przeczesywane są lasy w promieniu kilometra od szpitala, z którego uciekła kobieta. Obecnie nie znaleziono ani jednego śladu, który mógłby wskazać lokalizację 29-latki.

W poszukiwania Polki zaangażowana jest policja oraz wyjątkowo Zespół Poszukiwań Weteranów, którzy zostali zaangażowani ze względu na trudność przeszukiwania terenów leśnych. Ponadto w poszukiwania Polki zaangażowało się około 70-80 ochotników. Wolontariusze przemierzają las pieszo i na rowerach.

Policja bierze pod uwagę kilka scenariuszy, w tym zaangażowanie osób trzecich w zaginięcie kobiety. Nie wyklucza się również możliwości, że Jessica nie żyje.

