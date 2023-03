Rau zdradza, co usłyszał od Ławrowa przed inwazją na Ukrainę. "Dostałem zapewnienie"

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w rozmowie z TVP Info wspominał swoje spotkanie z Siergiejem Ławrowem, do którego doszło w połowie lutego 2022 roku w Moskwie.

- 15 lutego ubiegłego roku, a więc dziewięć dni przed rosyjską agresją pojawiłem się w Moskwie jako urzędujący przewodniczący OBWE. Moim obowiązkiem było złożyć wizyty w państwach, które posiadały zasadnicze znaczenie dla przyszłości i funkcjonowania organizacji, którą Polska wtedy kierowała - wspominał Rau. Jak dodał, oprócz Moskwy odwiedził także Kijów i Waszyngton.

Jak przekazał, rosyjski minister spraw zagranicznych miał zapewnić go podczas spotkania, że Duma Państwowa nie wyrazi zgody na uznanie, jako suwerennych podmiotów dwóch rozłamowych samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy.

- Faktycznie okazało się, że najprawdopodobniej już wtedy rozkazy dotyczące inwazji Ukrainy zostały wydane, natomiast formalnie nic na to nie wskazywało - stwierdził Zbigniew Rau.

Putin uznał samozwańczą Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową

Władimir Putin w orędziu wygłoszonym 21 lutego 2022 oficjalnie uznał samozwańczą Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową i podpisał z szefami obu republik (Denis Puszylin i Leonid Pasiecznik) umowy dotyczące wzajemnej pomocy i współpracy. Mówił również o tym, że "Ukraina jest integralną częścią rosyjskiej historii", i przekonywał, że "współczesna Ukraina została stworzona przez sowiecką Rosję".

Władimir Putin oskarżył również Ukrainę o prace nad własną bronią nuklearną. - Jeżeli to się stanie, a Ukraina wypracuje własną broń nuklearną, to sytuacja na świecie ulegnie diametralnej zmianie. To coś, czego nie możemy ignorować - bredził.

Putin przemówił. Zaczął od "dekomunizacji" Ukrainy, a potem wskazał na Polskę

Nieuznawana przez społeczność międzynarodową Doniecka Republika Ludowa ma powierzchnię niemal ośmiu tysięcy kilometrów kwadratowych, a obszar Ługańskiej Republiki Ludowej zajmuje obszar o powierzchni 16 200 kilometrów kwadratowych. Stolicami tzw. republik są Donieck i Ługańsk. Mieszka w nich łącznie około cztery miliony ludzi, posługujących się głównie językiem rosyjskim.