Papież Franciszek udzielił wywiadu we włoskojęzycznej telewizji Rsi w Szwajcarii. Jak przypomniał, już drugiego dnia wojny w Ukrainie udał się do ambasady Rosji, gdzie zadeklarował gotowość do wyjazdu do Moskwy, by rozmawiać o pokoju. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow odpisał mu, że dziękuje za propozycje, ale "nie jest na to moment". Papież przypomniał więc, że jego oferta nadal jest aktualna.

Papież Franciszek o negocjowaniu pokoju w Ukrainie. "Putin wie, że jestem do dyspozycji"

- Putin wie, że jestem do dyspozycji. Ale tam są interesy imperialne, nie tylko imperium rosyjskiego, ale i imperiów innych stron. To w stylu imperium jest umieszczanie narodów na drugim miejscu - powiedział papież Franciszek, nie wyjaśniając, o jakie inne "imperia" mu chodzi.

Dziennikarze dopytywali, jak miałaby wyglądać taka rozmowa z Władimirem Putinem. - Rozmawiałbym z nim jasno, tak jak mówię publicznie. To człowiek wykształcony - uznał Franciszek.

Papież o wojnie: Każda jest porażką. Nie mogę wybrać jednej ze stron

Dalej papież powtórzył, że w jego opinii trwa "wojna światowa", do której wplątały się "wszystkie wielkie mocarstwa". - Polem bitwy jest Ukraina. Tam walczą wszyscy. To przywołuje myśl o przemyśle zbrojeniowym. Prowadzi się wojnę, sprzedaje się starą broń, wypróbowuje się nową - powiedział Franciszek, co niestety może wpisywać się w propagandowy ton rosyjskich pracowników mediów, którzy przekonują, że wojna w Ukrainie trwa ponad rok, bo państwa Zachodu wysyłają Kijowowi broń. Taka praktyka sprawia, że rozmywa się odpowiedzialność prawdziwego agresora, jakim jest Rosja.

Poza tym papież przypomniał, że na świecie trwają inne wojny - w Syrii czy Jemenie. Wspomniał także o losach ludu Rohingya z Birmy. - Czemu tyle cierpienia? Nie ma ducha Boga. Ja nie wierzę w święte wojny - powiedział Franciszek.

Papież Franciszek o abdykacji: Jestem stary. Mam mniejszą wytrzymałość fizyczną

86-letni papież podsumował też 10. rocznicę wyboru na stanowisko głowy Stolicy Apostolskiej. - Jestem stary. Mam mniejszą wytrzymałość fizyczną. Problem z kolanem to było fizyczne upokorzenie, chociaż teraz dobrze się już leczy - powiedział, dodając, że wśród powodów, dla których ewentualnie mógłby ustąpić, są: zmęczenie, brak umiejętności oceny sytuacji, brak jasności lub problem fizyczny.

