Olga Skabiejewa jest współprowadzącą programu "60 minut", popularnego talk-show politycznego emitowanego na antenie państwowej stacji telewizyjnej Rossija 1. 7 marca ukraiński polityk Anton Geraszczenko zamieścił na Twitterze fragment jednego z odcinków tego programu.

Rosyjska dziennikarka o Brytyjczykach: Będą jeść wiewiórki i nadal dostarczać haubice Ukrainie

- Niektóre restauracje będą serwować wiewiórki. W ich parkach jest wiele takich zwierząt. Dlaczego mieliby ich nie jeść? W Wielkiej Brytanii maja problem z niedoborem żywności, a przecież nie wycofują się ze wspierania Zełenskiego i dostarczania broni Ukrainie. Będą jeść wiewiórki i nadal dostarczać haubice Ukrainie - powiedziała Skabiejewa.

Niedobory żywności w Wielkiej Brytanii? Rosyjska dziennikarka przekonuje, że Brytyjczycy wolą jeść wiewiórki

W swojej wypowiedzi Olga Skabiejewa nawiązywała do problemów z dostępem do żywności, które trapią od pewnego czasu Brytyjczyków. O sprawie informował m.in. "The Guardian". Trzy największe brytyjskie supermarkety były zmuszone wprowadzić reglamentację niektórych produktów spożywczych, takich jak pomidory, ogórki, czy papryka, aby ustrzec się przed opustoszeniem sklepowych półek.

Przyczyn brytyjskich problemów należy upatrywać - poza trudnościami wynikającymi z wojny rosyjsko-ukraińskiej - w niekorzystnych warunkach pogodowych, które wpływają na obniżenie zbiorów w Europie oraz Afryce Północnej. Brytyjskie media podkreślają przy tym, że sytuacja w ich kraju jest pod względem poziomu bezpieczeństwa żywnościowego gorsza, niż w innych krajach europejskich, na co wpływ mają m.in. konsekwencje Brexitu oraz problemy z krajową produkcją żywności.

