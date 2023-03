Hamburg. Strzelanina w świątyni Świadków Jehowy. Zginęło wiele osób

Do strzelaniny doszło w czwartek wieczorem w sali modlitwy Świadków Jehowy w dzielnicy Alsterdorf. Motywy ataku napastnika nie są znane. Policja przekazuje, że była to zbrodnia "w amoku". Z relacji świadków wynika, że sprawca oddał 12 strzałów, a gdy na miejsce przyjechała policja na piętrze budynku, usłyszała jeszcze jeden strzał i znaleźli tam kolejną martwą osobę - opisuje Agencja Reutera. Prawdopodobnie był to sprawca - podaje "Der Spiegel".

REKLAMA

Zobacz wideo Janusz Reiter: Niemcy nie mają politycznej odwagi, zdolności do podejmowania ryzyka

Strzelanina w Hamburgu. Sprawca prawdopodobnie nie żyje

Na miejsce przybyły jednostki specjalne i wyprowadziły ludzi z budynku. Jak poinformował rzecznik hamburskiej policji, wewnątrz znaleziono ciało człowieka, który prawdopodobnie był sprawcą ataku. Na razie nic nie wskazuje na to, aby sprawców było więcej. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tragedii.

"Znaleźliśmy martwą osobę w domu kultury w Groß Borstel która naszym zdaniem może być sprawcą. Aby wykluczyć udział innych sprawców, przeprowadzamy kontrole i zakrojone na szeroką skalę poszukiwania" - poinformowała policja. Stworzono nawet specjalny portal, gdzie można przesyłać zdjęcia i filmy z tej tragedii.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

USA. Tragedia w Linden. Nie żyje polska rodzina. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Strzelanina w Hamburgu. Media: Osiem osób nie żyje

Okolica strzelaniny została zablokowana, ale około godziny trzeciej w nocy policja poinformowała, że działania policyjne w tym rejonie są stopniowo wycofywane. Wcześniej mieszkańcy północnej dzielnicy miasta Alsterdorf otrzymali ostrzeżenia o "sytuacji zagrożenia życia", a ulice zostały odcięte.

Według niemieckich mediów, w strzelaninie w Hamburgu zginęło osiem osób, a co najmniej osiem zostało rannych. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Część rannych jest w stanie ciężkim. Zostali oni natychmiastowo przewiezieni do szpitala. To jedynie medialne doniesienia, które nieznacznie różnią się w różnych redakcjach. Policja nie informuje bowiem o liczbie ofiar.

Strzelanina w Londynie. Sześć osób rannych, lekarze walczą o życie 7-latki

Strzelanina w Hamburgu. Politycy składają kondolencje

Kondolencje rodziną ofiar złożył prezydent Hamburga Peter Tschentscher. "Doniesienia z Alsterdorf / Groß Borstel są szokujące. Moje najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar. Służby ratownicze intensywnie pracują nad wytropieniem sprawcy (sprawców) i wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia" - napisał na Twitterze.

"Okropny czyn w Groß Borstel głęboko mnie szokuje. Moje kondolencje i szczere współczucie kieruję do wszystkich rodzin ofiar. Myślami jestem także z rannymi i życzę im szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia" - napisał także minister spraw wewnętrznych Hamburga, Andy Grote.

Kraków. Strzelanina w barze w centrum miasta. Jest jedna ofiara