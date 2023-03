Białoruś. Alaksandr Łukaszenka podpisał ustawę o karze śmierci za zdradę stanu

Zobacz wideo Lubnauer: Dziewczynki powinny być wyposażane w dwa kubeczki menstruacyjne

Chodzi o "odpowiedzialność karną za propagandę terroryzmu, dyskredytowanie Sił Zbrojnych, innych oddziałów i formacji wojskowych, organizacji paramilitarnych oraz naruszanie wymogów ochrony tajemnicy państwowej"

REKLAMA

Wcześniej ustawa została przyjęta przez Izbę Reprezentantów, niższą izbę parlamentu kraju. Białoruś jest jedynym państwem w Europie, gdzie jest stosowana kara śmierci. Corocznie rozstrzeliwanych jest - według wyroku sądu za przestępstwa kryminalne - kilka osób.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Fińskie media ostrzegają: Wzrasta aktywność militarna Rosji na wyspie Gogland

Będą nowe sankcje wobec Mińska?

Tymczasem Zachód jest coraz bliżej przyjęcia nowych unijnych sankcji na białoruski reżim. Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller powiedział, że chodzi o objęcie Mińska takimi samymi restrykcjami, jak Moskwę i w tej sprawie Polska zyskuje sojuszników.

- Z tego, co mi wiadomo, jesteśmy blisko tego, aby przekonać naszych europejskich sojuszników do tego, żeby takie sankcje wobec Białorusi były przyjęte. Oczywiście są pewne niuanse dotyczące tego, że zdarza się, iż pewne grupy lobbują, by te sankcje były nieco mniejsze. Ale my jesteśmy zwolennikami tego, aby one były de facto analogiczne do tych, które obejmują Rosję - zadeklarował rzecznik rządu.

Piotr Müller wyjaśnił, że Polska stoi na stanowisku, iż sankcjami indywidualnymi powinny być objęte wszystkie osoby zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w proces skazywania działaczy białoruskiej opozycji. Dla przedstawicieli szeroko rozumianego białoruskiego aparatu służb i sądownictwa zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. W kontekście globalnych sankcji gospodarczych rzecznik rządu ocenił, że obecnie to "jedyny sposób, by Białoruś zdała sobie sprawę, że powinna zawrócić z drogi, którą obrała".

Poczobut, Bialacki i Cichanouska - białoruski reżim wydaje kolejne wyroki

W lutym sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia. Działacz Związku Polaków na Białorusi został oskarżony przez reżim o "wzniecanie nienawiści' i "działanie na szkodę państwa poprzez wzywanie do nakładania sankcji".

Kilka dni temu białoruski laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura oskarżyła go i jego współpracowników o rzekome finansowanie działań naruszających porządek społeczny i przemyt. Była to polityczna zemsta Alaksandra Łukaszenki na obrońcach praw człowieka, którzy monitorowali i dokumentowali represje stosowane przez reżim wobec uczestników protestów, które wybuchły w 2020 roku, po sfałszowanych przez dyktatora wyborach prezydenckich.

W poniedziałek zapadły wyroki w sprawie tzw. Rady Koordynacyjnej białoruskiej opozycji. Swiatłana Cichanouska, kandydatka na prezydentkę Białorusi w wyborach w 2020 roku, została skazana zaocznie na 15 lat kolonii karnej.

"Kochanka" Putina: "Spotkałam idealnego mężczyznę. To człowiek wspaniały"