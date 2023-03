Chiny. Na Pekin spadł "deszcz robaków". Władze zalecają używanie parasoli

"Z filmów zamieszczonych w sieciach społecznościowych wynika, że w tym tygodniu Pekin zalał 'deszcz robaków'. Na nagraniach można zobaczyć je, jak pokrywają ulice i pojazdy" - napisano na Twitterze "The Rio Times". Według doniesień portalu Daily Star, Chińskie władze nie ujawniły przyczyny niezwykłej anomalii pogodowej. Mieszkańcom Pekinu zalecono jednak używanie parasoli w trakcie przebywania na zewnątrz.

"Deszcz robaków" w Pekinie. Żyjątka pokrywają ulice

Nagrania uwieczniające nadzwyczajną anomalię przywodzą na myśl filmy z motywem apokalipsy. Podłużne robaki zalegają na ulicach w większych i mniejszych skupiskach, spadają też na samochody, gdzie zawisają na klamkach czy osiadają na karoserii. Pośród tej surrealistycznej scenerii widać obywateli poruszających się pod parasolami.

Chiny. Z nieba lecą robaki. Internauci: "To koniec świata"

Ponieważ nigdzie oficjalnie nie wyjaśniono, jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy, w internecie pojawiły się liczne teorie na ten temat. Często podsuwaną odpowiedzią na to pytanie było założenie, że robaki to tak naprawdę popularne w tamtych rejonach kwiaty topoli, których nasiona zerwane z drzew przez wiatr mocno przypominają robaki. Inna teoria sugerowała natomiast, że robaki do miasta przyniosły silne porywy wiatru, który zabrał je z wielu innych miejsc. Za pomysłem tym opowiedziało się czasopismo naukowe Mother Nature Network. W dyskusji nie zabrakło również skrajnych głosów. "Koniec świata jest coraz bliżej" - stwierdził jeden z użytkowników Twittera.