"Kochanka" Władimira Putina: "Spotkałam idealnego mężczyznę. To człowiek wspaniały"

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się nagrania ze spotkania sprzed 15 lat z rosyjskimi uczniami, podczas którego Alina Kabajewa została zapytana o życie prywatne. - Czy spotkałaś swojego idealnego mężczyznę? - zapytał ją jeden z chłopców. Gimnastyczka zawahała się, po czym odpowiedziała: "Spotkałam". Wówczas 24-latka zachichotała i podkreśliła, że jest "taka szczęśliwa".

Wtedy jedna z dziewczyn zapytała gimnastyczkę, kim jest jej wybranek. - To człowiek bardzo dobry, człowiek wspaniały - odparła Kabajewa. - Bardzo go kocham - dodała. Zaznaczyła również, że ostatnią rzeczą, którą podarowała ukochanemu był "płaszcz z Alaski, płaszcz z futrem, bardzo piękny".

W czasie spotkania kobietę zapytano również, czy kiedykolwiek związałaby się z mężczyzną, który ma żonę i dzieci. Kabajewa stwierdziła, że "jeśli mężczyzna patrzy na inną kobietę i z nią rozmawia, to już jest problem w tej rodzinie".

Niepublikowane zdjęcia z willi "kochanki" Putina

Gimnastyczka od lat uważana jest za "kochankę" Władimira Putina. Z rosyjskim dyktatorem Kabajewa ma znać się co najmniej od 2007 roku. To wtedy Ludmiła Putina rozwiodła się z prezydentem Rosji. Nieoficjalnie powodem miał być właśnie romans z Kabajewą. Według rosyjskich dziennikarzy śledczych Putin ma mieć z byłą gimnastyczką co najmniej dwójkę dzieci - dwóch synów. Jeden z nich miał urodzić się w 2015 roku w Szwajcarii, a kolejny w 2019 roku w Moskwie. O miejscu porodu miał decydować Putin.

Jak informowaliśmy w środę, niezależni rosyjscy dziennikarze udostępnili zdjęcia willi należącej do Aliny Kabajewy. Ma ona do swojej dyspozycji dom, w którym znajduje się kilkadziesiąt pokoi, baseny, a nawet prywatne kino. Niemal każdy element w rezydencji pokryty jest złotem. Wokół rezydencji znajduje się lądowisko dla helikopterów oraz prywatne molo. Ponadto do domu prowadzi prywatna trasa kolejowa, którą Putin ma docierać do kochanki. Co ciekawe, nieruchomość znajduje się w Soczi, w rejonie wałdajskim, gdzie rezydencję ma także sam prezydent Rosji oraz jego świta.

